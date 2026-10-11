Insólito ataque de furia de Alexander Bublik en el Masters 1000 de Shanghai: rompió una heladera, se cortó y ganó el partido

El kazajo perdió el control tras ceder el primer set ante Brandon Nakashima. Necesitó atención médica, pero logró remontar y avanzar a octavos de final.

Alexander Bublik protagonizó un ataque de furia durante su partido contra Brandon Nakashima en el Masters 1000 de Shanghai.

El tenista kazajo Alexander Bublik protagonizó un insólito ataque de furia durante el Masters 1000 de Shanghai, donde rompió una heladera de un golpe, sufrió un corte en el brazo y necesitó atención médica. Pese al incidente, consiguió recuperarse y derrotó al estadounidense Brandon Nakashima por 6-7 (7-9), 6-3 y 7-6 (7-5).

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El episodio ocurrió este domingo, durante un encuentro que se extendió por dos horas y 27 minutos. Bublik, ubicado en el puesto 22 del ranking mundial, perdió el control después de desperdiciar dos puntos para quedarse con el primer set frente a Nakashima, número 19 del circuito.

El partido comenzó con un desarrollo equilibrado y se definió en un tie-break. Allí, Bublik llegó a estar 6-4 arriba, pero no consiguió aprovechar sus oportunidades y terminó perdiendo el parcial por 9-7.

La frustración del kazajo se manifestó inmediatamente después de la derrota en el desempate. Primero comenzó a gritar, destrozó su raqueta y pateó la silla de descanso antes de sentarse para afrontar el siguiente set.

Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó cuando golpeó con el puño la tapa de la heladera donde los jugadores guardan sus bebidas. El impacto provocó la rotura del plástico y varios fragmentos salieron despedidos.

El tenista kazajo rompió la tapa de una heladera y sufrió un corte en el brazo derecho que requirió atención médica.

Como consecuencia, Bublik sufrió un corte en el brazo derecho que comenzó a sangrar, por lo que debió solicitar asistencia médica al juez de silla, John Blom. El encuentro quedó interrumpido durante algunos minutos mientras recibía atención para detener la hemorragia.

Pese a la lesión y al incidente, el tenista pudo continuar en competencia y logró cambiar el desarrollo de un partido que había comenzado de manera adversa.

Cómo fue la remontada de Bublik ante Brandon Nakashima

Después de recibir atención médica, el kazajo consiguió recuperar la concentración y se quedó con el segundo set por 6-3, lo que obligó a disputar un tercer parcial para definir al ganador.

La última manga mantuvo la paridad entre ambos jugadores. Nakashima logró sostenerse en el partido y llevó la definición a un nuevo tie-break, donde Bublik volvió a mostrar algunos de sus mejores recursos técnicos.

Making it count Alexander Bublik survives an epic battle against Nakashima, 6-7(7), 6-3, 7-6(5) to reach the round of 16 in Shanghai for the first time.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/2QsAM6YjL2 — ATP Tour (@atptour) October 11, 2026

En el desempate decisivo, el número 22 del mundo consiguió varios passing shots, incluido uno ejecutado desde una posición muy retrasada en el fondo de la cancha que le permitió adelantarse 5-3.

Finalmente, Bublik cerró el tie-break por 7-5 y selló una victoria que le permitió avanzar a los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai, después de una jornada marcada tanto por su reacción emocional como por su recuperación deportiva.