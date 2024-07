¡Insólito! El indignante error en la presentación de la nadadora Macarena Ceballos en los Juegos Olímpicos de París 2024

Una de ellas fue Macarena Ceballos , la nadadora que hizo su debut olímpico con la albiceleste, alcanzó las semifinales e hizo historia, ya que clasificó a una semifinal luego de 20 años de no conseguirlo . Lamentablemente, en esta instancia quedó 15ta y no llegó a la final de los 100 metros pecho.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jusgarcia10/status/1817643306958123325&partner=&hide_thread=false VERGUENZA



Macarena Ceballos salía a competir en semis de 100 m pecho y le pusieron la bandera china.



INSÓLITO

pic.twitter.com/M8GvMmVrqr — Justi (@jusgarcia10) July 28, 2024

El relator, indignado, expresó en la transmisión: "No sería la bandera de Argentina la que está atrás, es la de China. Macarena Ceballos miró para atrás y se rió. No se puede creer... Lo peor es que no hay ninguna china en la serie, no es que se les escapó la bandera".

El video se viralizó rápidamente, y provocó el descontento de los usuarios argentinos de las redes sociales. Sin embargo, en las declaraciones posteriores, Ceballos no se mostró enojada por el hecho, sino que reflexionó sobre su rendimiento: "Tengo un montón de sensaciones, estoy feliz de estar acá pero con mucha bronca por el tiempo, que no entrené para esto. Hice un entrenamiento muy duro para demostrar otra cosa, no sé qué me pasó. Es mucho el sacrificio que hacemos para que las cosas no salgan como las planeé".