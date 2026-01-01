Las 5 curiosidades de la hazaña de Haití para clasificar al Mundial 2026 + Seguir en









Los centroamericanos lograron dar la gran sorpresa de la Copa del Mundo pese a ser subestimada por muchos.

Los centroamericanos buscarán dar batalla en un grupo complicado. AFP

Todos los amantes del fútbol esperan con ansias el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, ya que al haberse aumentado el cupo de selecciones disponibles, habrá grandes sorpresas. Entre ellas, la presencia de combinados nacionales humildes que buscarán dar el golpe.

Entre esas naciones, Haití se presenta como una revelación que ha sorprendido a todos por la difícil situación social que atraviesa. Con varias curiosidades que llaman la atención de los aficionados, los centroamericanos apuntan a ser una de las novedades del certamen.

Cosas que seguramente no sabías sobre la clasificación de Haití al Mundial 2026 Tan insólito como real, el ambiente del fútbol sigue de cerca al representante de la Concacaf tras su increíble campaña, que no será su primera participación en la competición más importante a nivel selecciones y presenta varias curiosidades.

Grupo C Copa del Mundo FIFA El durísimo grupo que deberá afrontar el representante de Concacaf. FIFA Jugar fuera de casa Hace años que Haití no juega en Puerto Príncipe. La fuerte crisis social que atraviesa la nación obliga a sus jugadores a disputar sus partidos como local en Curazao o Aruba por cuestiones de seguridad. El choque clave ante Nicaragua, que significó el boleto al Mundial, se jugó en el Ergilio Saton, muy lejos de casa.

El DT que hizo historia, pero jamás pisó Haití Sébastien Migné, el director técnico que logró esta histórica clasificación, nunca ha visitado Haití. Aunque el contexto social explica su ausencia, este detalle resalta aún más la hazaña conseguida dentro de las canchas. A la distancia, formó un grupo que ahora busca dar el batacazo en Estados Unidos, México y Canadá.

Embed - Haiti vs Nicaragua | Concacaf Qualifiers 2026 World Cup Mucho extranjero para formar un grupo sólido La mayoría de los jugadores se formaron en Europa y poseen raíces extranjeras, una decisión impulsada por la situación local. Esto permitió elevar la calidad y experiencia del plantel, fortaleciendo la jerarquía del equipo para afrontar la Copa del Mundo. La razón por la que no juegan en casa El fútbol a nivel selecciones no se disputa en Puerto Príncipe desde hace tiempo, ya que el Stade Sylvio Cator, su escenario principal, está abandonado y bajo control de grupos criminales desde hace más de un año. Esto impide entrenamientos y partidos oficiales, obligando a planificar toda la logística de los juegos fuera del país. Clasificados en una fecha especial La victoria clave ante Nicaragua, que aseguró la clasificación a la Copa del Mundo 2026, se produjo el 18 de noviembre, fecha que coincide con los 222 años de la Batalla de Vertières. Este hecho histórico, que marcó la independencia de Haití de Francia, le dio un significado adicional a la clasificación del equipo.

