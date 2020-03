SANZAAR canceló el partido de Jaguares y suspendió el Súper Rugby

"De común acuerdo entre la Unión Argentina de Rugby (UAR) y Nueva Zelanda Rugby y con la aprobación de SANZAAR se decidió suspender el partido de esta noche entre Jaguares y Highlanders, previsto para jugar a puertas cerradas en el estadio José Amalfitani", indicó el documento en el Twitter oficial sobre el enfrentamiento correspondiente a la fecha 7 del Súper Rugby.

"Hemos evaluado la situación y de acuerdo a las recomendaciones internacionales, se tomó esta medida con el objetivo de preservar la integridad física de los jugadores. Lamentamos las molestias ocasionadas, pero el panorama varía minuto a minuto y debemos actuar en sintonía", argumentaron.

Además, la entidad explicó: "También quedan suspendidos el Campeonato Argentino Juvenil y las actividades que involucran a clubes de rugby de todo el país. Esta medida busca evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) de acuerdo al aislamiento preventivo que sugieren los organismos internacionales".

En horas de la mañana se comunicó la suspensión del Súper Rugby después de la séptima jornada, organizado por SANZAAR, organismo compuesto por las asociaciones de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina.

La decisión tomó forma cuando el gobierno de Nueva Zelanda determinó que todos los viajeros que regresen al país tendrán que aislarse durante 14 días, incluidos los jugadores del Súper Rugby.

El CEO de SANZAAR, Andy Marinos, expresó: "La seguridad y el bienestar del público, nuestros jugadores y otras partes interesadas es primordial y, como se dijo anteriormente, siempre respetaríamos las instrucciones del gobierno y las autoridades sanitarias sobre el tema de la contención del COVID-19 (coronavirus)".

Marinos agregó que "estamos extremadamente preocupados por los jugadores, nuestros fans, socios y los encargados de transmitir por TV los partidos, pero dada la complejidad de nuestra estructura de competencia y las múltiples geografías que cubrimos, no tenemos otra opción que alinearnos con tales directivas".

"También creemos que es hora de que todos los jugadores que se encuentran actualmente en el extranjero regresen a sus hogares y estén con sus familias. Nuestra prioridad es, por lo tanto, garantizar que nuestros jugadores estén dentro de sus territorios de origen luego de este fin de semana”, aportó el dirigente.

