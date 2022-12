Juanfer Quintero prepara el adiós de River: "Acá tienen un hincha de por vida"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmy8stWL2zO%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABgzkDKob3kBNfCJfVlnSq0pSE45p4uZCZCVKm8NXRjZAJkgzoqfftv8Kf60dQWrJuvTZBkxaynBZCkuprFUNx9yKp1sQIFuAIAVE5Iejn0Jue5NkbyFZANasPzj17sThJw6Ww9qVG1jnx6ns30iV6xwBmlQZBOwgZDZD View this post on Instagram A post shared by Juan Fernando Quintero (@juanferquinterop)

Si bien no hubo confirmación oficial, la continuidad del futbolista colombiano en River no podría ser por una cuestión burocrática y económica. El principal obstáculo está en que la institución no puede girar divisas al exterior, de acuerdo a las normas financieras del país, por la compra de derechos económicos.

Para el futbolista, no resulta "redituable un contrato en cuenta nacional", con una cifra en dólares que pase a pesos argentinos, según se deslizó.

No traten de entenderlo! Siempre fui feliz en RIVER. Digan lo que digan solo tengo que agradecer a Todo el MUNDO RIVER. Acá tienen un hincha de por VIDA !! GRACIAS Y FELIZ AÑO PARA TODOS pic.twitter.com/yvlcALKeXy — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) December 30, 2022

El contrato de Quintero, con chances de seguir su carrera en Flamengo de Brasil, vence el 1° de enero de 2023. Desde Colombia, el autor del segundo gol frente a Boca en la histórica final de la Copa Libertadores 2018 ensayó una probable despedida a su segundo ciclo en River.

Juanfer, de 29 años, volvió al club de Núñez a principios de este año luego de su paso por Shenzhen de China. Desde entonces disputó 36 partidos, con 7 goles y 8 asistencias.

A pesar del regreso de Nacho Fernández, la ausencia de Quintero influirá seguramente en el plantel que está armando el flamante técnico Martín Demichelis de cara a la próxima temporada.