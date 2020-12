'Juanfer' Quintero reveló los íntimos motivos por los cuales se fue de River

Embed #ESPNF90 | ESPN



"LES PIDO DISCULPAS. AMO A RIVER"



Escuchá la justificación de Juanfer Quintero sobre su alejamiento del Millonario. ¡La respuesta que querían los hinchas de River! pic.twitter.com/kMXUhWLmMk — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 29, 2020

'Juanfer' remarcó que "extraño muchas cosas de River, pero hay ciclos que se cumplen y uno tiene que asumirlos y mirar la realidad. Me quedo con eso. Cerré un ciclo muy bonito de mi vida como futbolista, y me quedo con el mejor de los recuerdos. Soy muy ermitaño, sacrifiqué mucho tiempo con mi familia por lograr el éxito y llega un momento en el que tenés que pensar en vos. Y no digo que River fue el problema, pero hay cosas que saturan y uno como ser humano conoce sus límites".

"PERDÍ MUCHAS COSAS POR RIVER"



Juanfer Quintero aseguró que sacrificó muchísimo tiempo con su familia por "el éxito", hasta el punto de convertirse en un ermitaño. ¿Eso fue lo que generó su salida del Millonario? pic.twitter.com/ITuMR929Z7 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 29, 2020

El autor del gol más importante de la historia del club se encargó de destacar aspectos íntimos que perdió por el fútbol, que a su vez justifican su salida del 'Millonario': "No hablo de la exigencia de River sino de lo que perdí como ser humano. Yo viví solo en Argentina, no viví con mi esposa ni con mi hija. Son muchas cosas que perdí y no quiero seguir perdiendo el tiempo".

Sobre su relación con Gallardo: "Siempre tuve la mejor relación con Marcelo, hasta el día de hoy hablo con él. Me ayudó mucho, y nos dimos la mano en muchos aspectos. Le agradezco por bancarme y por todos los consejos que me dio siempre. Le agradezco públicamente, aunque él lo sabe por privado. Lo respeto y admiro mucho, es mi amigo y la relación siempre será así".

"SIGO HABLANDO CON GALLARDO"



¿Cómo quedó la relación entre Juanfer Quintero y el entrenador de River? ¿Qué problemas tuvo con la dirigencia? pic.twitter.com/cHhzpQQzQK — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 29, 2020

Además sostuvo que no tuvo contacto ni con el presidente ni con el resto de la cúpula dirigencial de River en el último tiempo, aunque no guarda rencores con nadie.