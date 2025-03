La declaración del jefe de Alpine que ilusiona a Franco Colapinto

franco colapinto alpinee.avif Franco Colapinto se mantiene con chances de debutar en la Fórmula 1.

Doohan no la tendrá nada fácil para esta temporada, ya que no es del gusto de Briatore, quien maneja los hilos en el equipo francés. Es por esto que podría ser reemplazado en caso de que no consiga buenos resultados en sus primeras carreras.