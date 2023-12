La declaración de Paredes que ilusiona a los hinchas de Boca

El mediocampista de Roma avisó que le prometió a su hija que va a volver al club de la Ribera. "No le prometí ganar la séptima pero algo así", reveló.

"Voy a vivir en Roma cuando me retire, pero yo a Boca voy a volver. Eso lo tengo claro desde el primer día que me fui. Me quedé con las ganas de jugar mucho tiempo en ese club. En algún momento voy a volver. Después, cuando termine mi carrera, decidiré dónde vivir", afirmó el volante en una entrevista para DSports.