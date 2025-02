La emoción de Javier Frana tras el triunfo en su debut en la Copa Davis

Javier Frana no es un nombre más para la historia del equipo de Argentina de Copa Davis . Desde experiencias reveladoras hasta triunfos épicos, su paso como jugador no pasó inadvertido. Y se rumoreó en más de una ocasión su llegada a la silla de capitán, algo que se concretó en diciembre del año y se materializó en los últimos días con el triunfo 3-2 sobre Noruega para avanzar a la segunda ronda de los Qualifiers . La emoción del triunfo quedó a flor de piel.

Cuando Mariano Navone cerró su victoria sobre el juvenil Nicolai Kjaer, los sentimientos estallaron. En todos. No sorprende, entonces, que el capitán se acercara a su pupilo para abrazarlo, festejar y dedicarle palabras cargadas de significado.

"Estaba seguro que lo ganabas", lanzó Frana mientras Navone intentaba lidiar con la alegría del triunfo, según un video publicado por la AAT en sus redes sociales. Y segundos después, ambos rompieron en llanto. "Te lo juro por mi vida, por mi madre y por mi padre, que se me murieron el año pasado", espetó el extenista sin poder pronunciar con claridad.

De @javifranatenis para @marianonavone1 pic.twitter.com/V2zSSpTBGC — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) February 1, 2025

Cuando la serenidad le ganó al éxtasis, el capitán argentino apuntó que “este era un momento que lo quería vivir con mucha intensidad y este es otro momento que agradezco a la vida, y a toda la gente que me ha apoyado, al equipo, al cuerpo técnico, a los jugadores, a mi familia. Y lo voy a seguir disfrutando. Pues salí con esa consigna: disfrutar esto en lo personal”.

“Estoy feliz por los chicos, porque fueron ejemplares. No hubo una cosa para decir: `tranquilo, no te frustres´. Fueron un verdadero ejemplo y pudimos construir esto, no dramatizar la situación, vivirlo con mucha pasión, pero aceptando que tal vez perder podía llegar a ser una opción y que la íbamos a bancar”, indicó Frana.