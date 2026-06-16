La estadística de 32 años que intentará romper la Selección argentina esta noche ante Argelia + Agregar ámbito en









Los dirigidos por Lionel Scaloni comienzan su camino en el Mundial 2026. Delante de ellos se encuentra una curiosa estadística que tratarán de romper luego de más de tres décadas.

La estadística de 32 años que intentará romper la Selección argentina esta noche ante Argelia Getty

La Selección argentina debutará en el Mundial 2026 esta noche cuando se enfrente con su par de Argelia, con el objetivo de cortar una racha que ya cumple 32 años.

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Dicha estadística marca que la última vez que la "Albiceleste" ganó en un debut mundialista por más de un gol fue justamente en Estados Unidos, pero en 1994. En aquella ocasión, los entonces dirigidos por Alfio Basile brillaron para golear 4-0 a Grecia, con una actuación estelar de Diego Armando Maradona.

Además del "Pelusa", en ese encuentro también brilló el delantero Gabriel Batistuta, quien se despachó con un hat-trick.

A partir de allí, a la Selección no se le hizo nada fácil cada vez que debió debutar en un Mundial. En 1998 se estrenó con un triunfo 1-0 ante Japón, que hacía su debut absoluto en Mundiales, mientras que en las siguientes tres ediciones comenzó su camino ante rivales africanos.

En Corea-Japón 2002 venció 1-0 a Nigeria, en Alemania 2006 derrotó 2-1 a Costa de Marfil y en Sudáfrica 2010 la víctima volvió a ser Nigeria, rival al que le ganó nuevamente 1-0.

Ya en el 2014, los dirigidos por Alejandro Sabella tuvieron una muy floja actuación ante la débil Bosnia y Herzegovina, aunque les alcanzó para imponerse 2-1. Aquel fue el último triunfo argentino en un debut mundialista, ya que en Rusia 2018 protagonizaron un papelón al igualar 1-1 con Islandia, mientras que en Qatar 2022 cayeron 2-1 frente a Arabia Saudita, aunque finalmente se recuperarían para terminar consagrándose campeones. Así le fue a la Selección argentina en sus últimos debuts mundialistas: 1994: triunfo 4-0 ante Grecia

1998: triunfo 1-0 sobre Japón

2002: triunfo 1-0 contra Nigeria

2006: triunfo 2-1 ante Costa de Marfil

2010: triunfo 1-0 sobre Nigeria

2014: triunfo 2-1 contra Bosnia y Herzegovina

2018: empate 1-1 con Islandia

2022: derrota 2-1 con Arabia Saudita