La Fórmula 1 confirmó la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita previstos para abril, en medio de la escalada militar en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
La Fórmula 1 canceló los GP de Bahréin y Arabia Saudita por la escalada del conflicto en Medio Oriente
La FIA confirmó que las carreras previstas para abril no se disputarán y descartó reprogramarlas en otras sedes. El calendario tendrá una pausa tras el GP de Japón y la actividad volverá a comienzos de mayo en Miami.
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La medida modifica el calendario de la temporada 2026 y generará un paréntesis de casi un mes en la actividad del campeonato.
El último compromiso antes de la pausa será el Gran Premio de Japón, que se disputará entre el 27 y el 29 de marzo. Luego, el campeonato volverá a la acción recién del 1 al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami.
El comunicado oficial
La decisión fue anunciada en un comunicado conjunto de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y de la organización del campeonato. Según explicaron, el contexto de seguridad en la región obligó a cancelar las competencias programadas en abril y también afectará a las categorías que acompañan habitualmente al campeonato.
“Debido a la situación actual en Oriente Medio, los Grandes Premios, junto con las rondas de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy, no se celebrarán según lo previsto”, señalaron. El comunicado agregó que se evaluaron distintas alternativas para reemplazar las sedes, aunque finalmente se descartó incorporar nuevas carreras en esas fechas.
“Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual en Oriente Medio. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la FIA y a nuestros increíbles promotores su apoyo y comprensión. Estamos deseando volver a estar con ellos en cuanto las circunstancias lo permitan”, expresó el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.
Por su parte, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, señaló: “La FIA siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo muy presente dicha responsabilidad. Seguimos esperando que reine la calma y la estabilidad en la región”.
Cómo queda el calendario 2026
Tras la suspensión de las dos carreras en Medio Oriente, el calendario continuará con las siguientes fechas:
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GP de Australia: 6 al 8 de marzo
GP de China: 13 al 15 de marzo
GP de Japón: 27 al 29 de marzo
GP de Bahréin: 10 al 12 de abril (cancelado)
GP de Arabia Saudita: 17 al 19 de abril (cancelado)
GP de Miami: 1 al 3 de mayo
GP de Canadá: 22 al 24 de mayo
GP de Mónaco: 5 al 7 de junio
GP de Barcelona-Catalunya: 12 al 14 de junio
GP de Austria: 26 al 28 de junio
GP de Gran Bretaña: 3 al 5 de julio
GP de Bélgica: 17 al 19 de julio
GP de Hungría: 24 al 26 de julio
GP de Países Bajos: 21 al 23 de agosto
GP de Italia: 4 al 6 de septiembre
GP de España: 11 al 13 de septiembre
GP de Azerbaiyán: 25 al 27 de septiembre
GP de Singapur: 9 al 11 de octubre
GP de Estados Unidos: 23 al 25 de octubre
GP de México: 30 de octubre al 1 de noviembre
GP de Brasil: 6 al 8 de noviembre
GP de Las Vegas: 19 al 21 de noviembre
GP de Catar: 27 al 29 de noviembre
GP de Abu Dhabi: 4 al 6 de diciembre
De esta manera, el campeonato sufrirá la primera modificación importante de su calendario en la temporada, obligada por el escenario geopolítico en la región.
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