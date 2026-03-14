La Fórmula 1 canceló los GP de Bahréin y Arabia Saudita por la escalada del conflicto en Medio Oriente

La FIA confirmó que las carreras previstas para abril no se disputarán y descartó reprogramarlas en otras sedes. El calendario tendrá una pausa tras el GP de Japón y la actividad volverá a comienzos de mayo en Miami.

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La medida tendrá un paréntesis de casi un mes en la actividad del campeonato.

La Fórmula 1 confirmó la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita previstos para abril, en medio de la escalada militar en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán .

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La medida modifica el calendario de la temporada 2026 y generará un paréntesis de casi un mes en la actividad del campeonato .

El último compromiso antes de la pausa será el Gran Premio de Japón , que se disputará entre el 27 y el 29 de marzo . Luego, el campeonato volverá a la acción recién del 1 al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami .

La decisión fue anunciada en un comunicado conjunto de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y de la organización del campeonato. Según explicaron, el contexto de seguridad en la región obligó a cancelar las competencias programadas en abril y también afectará a las categorías que acompañan habitualmente al campeonato.

“ Debido a la situación actual en Oriente Medio, los Grandes Premios, junto con las rondas de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy, no se celebrarán según lo previsto ”, señalaron. El comunicado agregó que se evaluaron distintas alternativas para reemplazar las sedes, aunque finalmente se descartó incorporar nuevas carreras en esas fechas .

“Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual en Oriente Medio. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la FIA y a nuestros increíbles promotores su apoyo y comprensión. Estamos deseando volver a estar con ellos en cuanto las circunstancias lo permitan”, expresó el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Por su parte, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, señaló: “La FIA siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo muy presente dicha responsabilidad. Seguimos esperando que reine la calma y la estabilidad en la región”.

Cómo queda el calendario 2026

Tras la suspensión de las dos carreras en Medio Oriente, el calendario continuará con las siguientes fechas:

GP de Australia: 6 al 8 de marzo

GP de China: 13 al 15 de marzo

GP de Japón: 27 al 29 de marzo

GP de Bahréin: 10 al 12 de abril (cancelado)

GP de Arabia Saudita: 17 al 19 de abril (cancelado)

GP de Miami: 1 al 3 de mayo

GP de Canadá: 22 al 24 de mayo

GP de Mónaco: 5 al 7 de junio

GP de Barcelona-Catalunya: 12 al 14 de junio

GP de Austria: 26 al 28 de junio

GP de Gran Bretaña: 3 al 5 de julio

GP de Bélgica: 17 al 19 de julio

GP de Hungría: 24 al 26 de julio

GP de Países Bajos: 21 al 23 de agosto

GP de Italia: 4 al 6 de septiembre

GP de España: 11 al 13 de septiembre

GP de Azerbaiyán: 25 al 27 de septiembre

GP de Singapur: 9 al 11 de octubre

GP de Estados Unidos: 23 al 25 de octubre

GP de México: 30 de octubre al 1 de noviembre

GP de Brasil: 6 al 8 de noviembre

GP de Las Vegas: 19 al 21 de noviembre

GP de Catar: 27 al 29 de noviembre

GP de Abu Dhabi: 4 al 6 de diciembre

De esta manera, el campeonato sufrirá la primera modificación importante de su calendario en la temporada, obligada por el escenario geopolítico en la región.