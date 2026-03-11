Números que inquietan: cómo le fue a Eduardo Coudet cada vez que debutó como entrenador en un club

El debut del "Chacho" en el banco del Millonario será este jueves a las 21.30 cuando se enfrente a Huracán en condición de visitante por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Tras el paro en el fútbol argentino, Eduardo Coudet finalmente tendrá su debut como director técnico de River este jueves cuando se enfrente a Huracán en Parque Patricios. Si bien hay expectativas entre los hinchas del Millonario, el “Chacho” tiene un historial que inquieta: no siempre ha ganado en sus primeros partidos al frente de un nuevo club.

El entrenador acumula tres victorias, tres derrotas y dos empates en sus partidos debut. Incluso, en uno de esos empates, luego cayó en los penales al tratarse de un duelo de eliminación directa.

El entrenador de 51 años tuvo pasos por Argentina (Rosario Central y Racing) , México (Tijuana) , Brasil (Internacional y Atlético Mineiro) y su última aventura fue en España (Celta de Vigo y Alavés) . Ahora retornó al país para dirigir al Millonario luego de la salida de Marcelo Gallardo.

Durante 2015 , en su primer partido al frente de Rosario Central , le tocó visitar a Racing en Avellaneda con un resultado exitoso: 1 a 0 con gol de Franco Cervi. Con ese inicio, Coudet comenzó un ciclo destacado, caracterizado por un juego intenso y la transformación del equipo en protagonista.

Años más tarde, en 2017 , le tocó debutar como DT de Tijuana de México frente a Cruz Azul. En esa oportunidad fue derrota por 2 a 0. En su retorno a Argentina, en 2018 y ya a cargo de Racing Club le tocó visitar a Unión en Santa Fe con una nueva derrota por 2 a 1.

En 2020 llegó al fútbol brasilero para tener su primer ciclo al mando del Internacional de Porto Alegre. En esa ocasión fue victoria por 1 a 0 frente a Juventude. Ese mismo año, llegó al Celta de Vigo donde le tocó debutar con una derrota por 4-2 frente al Sevilla.

Ya para 2023, el "Chacho" regresó a Brasil para ser el entrenador del Atlético de Mineiro. Su debut al frente del equipo fue positivo: 2-1 ante Caldense en el Campeonato Mineiro 2023. Más tarde, el DT ganaría ese torneo. Tras su salida del equipo de Minas Gerais, inició su segundo ciclo en el Inter, empatando 1-1 contra Bragantino por el Brasileirao.

El desafío más reciente del técnico tuvo lugar en la Copa del Rey al mando del Alavés. El 5 de diciembre de 2024, su equipo enfrentó a la Deportiva Minera en un duelo que terminó empatado 2-2 tras el tiempo suplementario. Sin embargo, la fortuna no estuvo del lado del "Chacho" en la definición por penales, donde el Alavés quedó eliminado al caer 4-2.

Finalmente, el debut de Coudet en el banco de River será este jueves cuando se enfrente a Huracán en condición de visitante por la fecha 10 del Torneo Apertura. El partido comenzará a las 21.30 y será arbitrado por Nicolás Ramírez.