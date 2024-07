La nueva apuesta de Guardiola en Manchester City le costó al club 25 millones de euros

"Estoy muy feliz de unirme al Manchester City (...) todo el mundo sabe que es el mejor equipo del mundo en este momento", dijo Savinho en un comunicado.

"Estoy emocionado por la oportunidad de trabajar a las órdenes de Pep Guardiola, uno de los mejores entrenadores de la historia, y alguien que sé que me ayudará a mejorar aún más", agregó.

Our new #26 pic.twitter.com/zT39SLTO6M — Manchester City (@ManCity) July 18, 2024

Savinho ha jugado siete veces con Brasil y marcó su primer gol internacional el mes pasado contra Paraguay en la Copa América.

Manchester City, que ha ganado los cuatro últimos títulos de la Premier League, comienza su defensa del trofeo en casa del Chelsea el 18 de agosto.

Kevin De Bruyne puede irse en este mercado

El mediocampista belga Kevin De Bruyne habría recibido una oferta para continuar su carrera futbolísitca en Arabia Saudita, aunque el futbolista negó ese trascendido y piensa en seguir en el Manchester City de Inglaterra en la próxima temporada.

"He leído muchos titulares sobre un traslado a Arabia Saudita, pero no he hablado con nadie. Nunca he indicado que quiero irme", indicó De Bruyne en declaraciones televisivas antes del partido contra Francia, en donde Bélgica perdió por 1 a 0 y quedó eliminada de la Eurocopa.

Además, el mediocampista hizo referencia a los millones de dólares que podrían tentarlo para emigrar a Arabia.

"Tengo dinero más que suficiente. Pero si llega una cantidad absurda que sea para mi familia, mis parientes, mis nietos, mis bisnietos y mis amigos, veremos", aseguró De Bruyne.

Con sus declaraciones, el futbolista belga dejó en claro que no se irá del Manchester City a menos que reciba una oferta récord.

De Bruyne llegó al equipo inglés en 2015, luego de su paso por el club alemán VfL Wolfsburgo en donde fue nombrado como el Mejor Jugador de la Temporada tras 16 goles y 21 asistencias en 51 encuentros en la temporada 2014/2015 de la Bundesliga.

En busca de un jugador creativo y con habilidades a la hora de realizar centros, Manchester City apostó por el belga.

Solo le tomó una temporada -donde anotó 16 goles y realizó 15 asistencias- para demostrar su calidad y convertirse en uno de los favoritos de "los Ciudadanos".

Una de sus mejores temporadas fue en la 2019/20 donde disputó 48 partidos, anotó 16 goles e igualó a Thierry Henry en la Premier League con 21 asistencias.

Al próximo año fue elegido como el Jugador de la Temporada del City, Centrocampista del Año de la UEFA y el Jugador del Año de la PFA Players 2019/20.

En abril de 2021, De Bruyne extendió su contrato con el Manchester City y para la campaña 2021/22 fue una pieza clave para ayudar al equipo inglés en la obtención del título por la Premier League.

En total, el belga obtuvo 18 títulos con los Blues ganando la Copa de la Liga en 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021; Premier League en 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024; Community Shield en 2018 y 2019; FA Cup en 2019 y 2023; Liga de Campeones de la UEFA en 2023; Supercopa de Europa en 2023 y Copa Mundial de Clubes en 2023.