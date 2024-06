La Premier League aplicará un límite a los salarios de los jugadores en los clubes

Esta iniciativa se denomina Squad Cost Rules (SCR), que se traduce como normas del costo del plantel. Las demás reglas relacionadas con el sistema financiero seguirán vigentes: las Profitability and Sustainability Rules (PSR), que dicta que los clubes no pueden gastar más de u$s 133,4 millones (£105 millones) en un periodo de tres temporadas, y las Top to Bottom Anchoring Rules (TBA), que implica que los clubes no pueden gastar más de un múltiplo (que aún no se sabe) de los ingresos del club que menos ingresa de la liga.