23 de septiembre 2025 - 18:25

Franco Mastantuono convirtió su primer gol con la camiseta del Real Madrid

El joven de 18 años logró conectar con la red ante el Levante y se convirtió en el argentino número 28 en gritar con la camiseta blanca.

Franco Mastantuono gritó con toda su primer gol con el Real Madrid.

El "Merengue" lo ganaba 1-0 con gol de Vinícius Júnior a los 28 minutos del primer tiempo. Siete minutos antes, el argentino había tenido la chance de abrir el marcador luego de un rebote que le quedó frente al arco, pero impactó su remate al travesaño.

El golazo de Franco Mastantuono para el Real Madrid

Sin embargo, a los 38 minutos llegó su tan ansiado momento. El joven de 18 años conectó una gran jugada individual y, si bien se acomodó para su pierna menos hábil, logró conectar un gran derechazo que se coló en el ángulo del arquero Mathew Ryan.

Hacía dos jornadas, en el encuentro ante el Real Oviedo, Mastantuono se había convertido en el el titular más joven del Real Madrid en los últimos 20 años en disputar un encuentro de Liga local. Además, en la última fecha FIFA se transformó en el jugador más joven en haber portado la icónica número '10' de la Selección argentina.

Sumado a eso, con 18 años y 40 días, se transformó en el cuarto futbolista más joven en anotar con la camiseta blanca en La Liga, récord que pertenece al español Alberto Rivera hace 30 años.

Franco se convirtió en el argentino número 28 en anotar un gol con la camiseta del Real Madrid, de los 34 compatriotas que supieron vestir la icónica camiseta. Además, fue su onceavo gol de su corta carrera, siendo el más recordado el que le convirtió de tiro libre a Boca, en el primer superclásico del 2025.

Gracias a su habilidad y carácter, Mastantuono se convirtió en una de las principales joyas del mundo del fútbol. Eso hizo que el "Merengue" desembolsara 45 millones de euros para hacerse de sus servicios y adelantarse al Paris Saint-Germain, que también quería contar con el futbolista argentino.

