Las duras declaraciones de Mascherano tras el empate de Argentina: "Queda un partido, capaz que tienen suerte"

deporEl conjunto de Javier Mascherano no levanta cabeza y, con el empate 3-3 ante el seleccionado de Paraguay , complicó sus chances de clasificar a los próximos Juegos Olímpicos de 2024 . A pesar de las críticas, el DT mantuvo la esperanza y apunto al próximo partido contra Brasil : " va a ser un partido exigente y ya está, es el último, a todo o nada, a pensar en positivo y nada más ".

Las duras declaraciones de Mascherano post-partido

“Queda un partido y capaz que tienen suerte... No puedo estar pensando en lo que dicen de mí, trato de dar lo mejor y acepto las críticas de donde vengan y de quién. Si la gente me critica es su opinión y pueden tener razón. Me enfoco en dar lo mejor de mi", declaró el DT, claramente ofuscado, en la conferencia de prensa post-partido.