Las historias detrás de un torneo mundial de skate en Chapadmalal

“Cuando nosotros patinábamos en los 80 o 90, no había nada de esto. Ni cerca. Estoy enloquecido, no lo puedo creer” . Guillermo está extasiado. Tiene 48 años, es de Munro y skater de toda la vida. “Desde 1985”, aclara mientras muestra fotos de antes en su celular y las compara con las de hoy. Cuenta que viajó exclusivamente a Mardel para un torneo y aprovechó para quedarse dos días más para ver en vivo el DC Concrete Lines, esta competencia internacional que reunió a skaters de nueve países. Un evento que no hace 40 años sino hace cinco nadie pensaba que podía ser posible en Argentina. Y menos en Chapadmalal , casi que en el medio de la nada...

Pero apareció un soñador llamado Agustín Sassón , uno de los dueños de la marca Arredo, que se afincó en la zona durante la pandemia. De a poco fue dejando responsabilidades en la empresa para perseguir una ilusión: formar una comunidad que elevara el nivel del skate argentino , del deporte que practicó desde los 8 años y sus hijos siguieron, uno de ellos hasta ser hoy una joya del nacional (Dante, de 17, terminó 8° en el torneo). Un sueño que empezó con una pista abierta al público en su propia casa y fue creciendo hasta transformarse en un centro de alto rendimiento de skate, con una pista olímpica (bowl),

Hablamos de la ya famosa La Colmena Skatepark . “El nombre es en honor a las abejas que tienen una organización de elite, pero no sólo para ayudarse a sí misma sino también a la comunidad. Eso quiero para mi lugar y poco a poco vamos logrando esa identidad”, explica mientras profundiza con emoción. “Los chicos vienen, usan el lugar y lo cuidan, porque lo valoran” , dice Agustín, de 47 años. Todos hablan de un antes y un después en el skate, nunca hubo un lugar así, no solo por la pista sino también por el gym, los vestuarios, el bar y la zona de salud con kinesiología y osteopatía. Y porque además en el lugar se formó una Liga Nacional con 30 jóvenes skaters que son el futuro. Y, en algunos casos, el presente.

En el camino, Sassón se cruzó con una empresa que esperaba un lugar así para apostar aún más fuerte al skate, DC Shoes. Y luego se sumó RVCA. El año pasado la primera edición del evento fue un éxito y ahora se superó, sumando otras marcas que armaron un patio con living, foodtrucks y juegos para que todos se divirtieran. Además, La Colmena abrió paredes del galpón para montar tres tribunas para que las más de 4000 personas que fueron durante dos días pudieran apreciar el alto nivel de skate.

El ganador fue el francés Tom Martin (17 años) dejando segundo a Augusto Akio, el N° 2 del mundo y bronce olímpico en 2024, que el año pasado también fue subcampeón. Sin embargo, se fue feliz, otra vez. “El año pasado me sorprendió la pista y la camaradería de la comunidad. Por eso volví. Pero hace acordar mucho a un club de skate en el que me crié en Curitiba. No hay tantos lugares así en el mundo”, dijo el skater de 23 años que es la séptima vez que visita Argentina. Tercero fue Noe Montagard y el mejor argentino terminó siendo Valentino D’Amico, grata revelación. De los 10 que llegaron a la final, hubo seis de los nuestros.

No faltó, claro, Sandro Moral, estrella nacional que terminó séptimo. “Nunca imaginé tener un torneo así, una pista así, tan cerca de casa. Esto sólo lo veía cuando viajaba a torneos en el exterior y hoy lo disfruto acá, con colegas de nivel internacional. Es lindo también por los más chicos que vienen apareciendo y tienen un evento así, que funciona como espejo y motivación”, contó el famoso Chino, una de las figuras del team DC Shoes.

Entre las mujeres fue el torneo de las pequeñas joyas. La campeona fue la filipina Mazel Paris de apenas 11 años y segunda terminó la argentina Felicitas Alzein, de 13, dejando atrás a la francesa Nana Taboulet, la N° 5 del mundo. Felicitas venía de tener el mejor puntaje de una argentina en un Mundial (31° en Roma) y ahora ratificó su potencial.

Su historia de pasión y el acompañamiento de su familia es hermosa. Nació en Rosario pero a los 3 años se mudó a España con los suyos y ahora vive en Canarias, donde descubrió este deporte a los 9 y fue progresando hasta llegar a este punto. “Descubrí La Colmena por redes sociales y cuando volvimos al país de vacaciones, mis papás me trajeron y nos quedamos cuatro meses (se ríe). Nunca había andado en una pista así y de repente patinaba cuatro veces por semana”, contó entre risas. Este año estarán dos meses antes de volver a España. Todo por ella. Y su pasión.

Así es el skate, así es La Colmena y su comunidad que, con el apoyo de las empresas, empieza a potenciar la historia de este deporte en el país.