Leandro Romagnoli eligió entre River y Boca como destino de Adam Bareiro

El entrenador de San Lorenzo afirmó que "Boca es el clásico rival por sobre Huracán" y por eso, si el destino del delantero es River, no disgustaría tanto.

"A VECES PASA POR NO REFORZAR A EQUIPOS ARGENTINOS QUE COMPITEN CON UNO" Leandro Romagnoli habló sobre la salida de Bareiro y dónde estará el futuro del jugador. #ESPNenStarPlus #ESPNF90 pic.twitter.com/rprZVCFZJ8

"No es la misma relación que puede tener el hincha de San Lorenzo con Boca y con River. El clásico de San Lorenzo es Boca y Huracán. Obviamente que River también es clásico y que es un equipo importante de Argentina pero creo que molestaría menos. Este es mi pensamiento y por ahí estoy equivocado. Por ahí un hincha de San Lorenzo dice: 'No, a mi me molesta igual'. Mi pensamiento es que molestaría menos por esa rivalidad que hay con Boca y con Huracán", manifestó en ESPN.