Ocampos y Correa, los goles argentinos en España

El delantero Paco Alcácer abrió el marcador para la visita, mientras que para el “Colchonero” lo dieron vuelta Correa (ex San Lorenzo) Koke y el portugués Joao Felix.

A raíz de la victoria, el equipo madrileño quedó en la tercera ubicación con 43 puntos, al igual que Sevilla, ambos en zona de Liga de Campeones, mientras que el 'submarino amarillo' se mantiene con 38 y en la séptima posición.

El mediocampista de la selección argentina Lucas Ocampos, por su parte, anotó un tanto en la goleada 3-0 del Sevilla sobre Getafe, en un partido disputado en el Coliseum Alfonso Pérez.

Los tantos del conjunto andaluz fueron convertidos por Ocampos, ex River Plate, el mediocampista brasileño Fernando y el defensor francés Jules Kounde,

A raíz de la victoria, los conducidos por el técnico Julen Lopetegui se sitúan a 12 del líder Barcelona, y quedaron en puestos clasificatorios a la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa.

Por su parte, Getafe, que tuvo en el banco al arquero Leandro Chichizola, ex River Plate, reúne 42 puntos y está en el cuarto lugar de la tabla.

Espanyol, con el delantero argentino Jonathan Calleri, ex All Boys y Boca Juniors, (luego ingresó el ex Vélez y Banfield, Facundo Ferreyra), cayó por 2-1 ante Valladolid.

Los “Periquitos” continúan en la última posición de la tabla con 19 unidades, al igual que Leganés, mientras que el equipo que preside Ronaldo quedó en el puesto 15 con 29

Alavés, con el defensor Lisandro Magallán (ex Boca Juniors) en el banco, venció 2-1 a Athletic Bilbao (31), y quedó en la 14ta. posición con 30 unidades.

Granada goleó 3-0 a Osasuna (31), que no contó con la presencia del defensor argentino Facundo Roncaglia, y quedó ubicado en el noveno lugar con 36 puntos.

Las principales posiciones son las siguientes: Barcelona 55; Real Madrid 53; Atlético de Madrid y Sevilla 43; Getafe 42; Real Sociedad 40.