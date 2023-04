Lionel Messi es una de las 100 personas más influyentes del mundo

En esa nota, la leyenda del tenis Roger Federer , le dedicó un encendido elogio: “Lo que me llama la atención de Messi , de 35 años, es su grandeza constante durante tantos años. Esto es tan difícil de lograr y luego mantener. Driblea como un mago y sus pases angulosos son obras de arte. Su conciencia y anticipación están casi más allá de la comprensión”.

MESSI FIFA.jpg Télam

Messi no sólo ganó el Mundial con la Albiceleste en diciembre de 2022, sino que además fue elegido como el mejor jugador del certamen y la FIFA lo premió por haber sido el mejor futbolista del planeta en 2022 con The Best.