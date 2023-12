Lionel Messi fue elegido como el deportista del año por la revista Time

"Mi primera opción era volver a Barcelona , pero no fue posible", agregó el futbolista campeón del mundo. Y remarcó: “Traté de regresar y no sucedió. También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo”.

messi time.jpg Lionel Messi fue elegido por la revista Time como el mejor atleta del año

Por otro lado, Messi reconoció que “como embajador de turismo del país fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado de todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel”.