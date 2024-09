Lionel Messi hizo un gol en el Inter Miami, se vistió de superhéroe y festejó a lo Iron Man

El capitán de la Selección Argentina volvió a hacerse presente en la red y le dedicó la conquista a sus hijos con un particular movimiento.

El Inter Miami podría quedarse con el trofeo Supporters Shield, que se entrega al equipo que más puntos sumó en la temporada regular.

Inter Miami afrontará un duelo decisivo

El Inter lidera esa clasificación con 65 puntos seguido del LA Galaxy (58) y el Columbus Crew (57), que tiene un partido menos.

En un duelo decisivo, el Inter visitará el miércoles la cancha de Columbus, que este sábado empató 2-2 con el DC United.

"Es una pena no haber podido aprovechar el empate de Columbus pero no tenemos reproches de que el equipo se haya tirado atrás o no haya tenido situaciones", declaró Gerardo Martino.

"Nos convirtieron en el segundo tiempo y teníamos que hacer dos goles pero creo que la búsqueda fue buena, no desesperada (...) Lo intentamos de diversas maneras pero no lo conseguimos", expuso el exseleccionador argentino.