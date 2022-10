La dura confesión de Messi al llegar a París: "Creíamos que la íbamos a pasar mal"

Lionel Messi NA

Messi reveló que su familia padeció mucho ese cambio y junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, temieron por cómo iban a sentirse sus hijos ante semejante movida, luego de vivir muchos años en España.

De Barcelona a París: cómo le cambió la vida a Messi y su familia

Si bien Messi destacó en la entrevista que los tres hijos pudieron adaptarse, no fue sencillo. Ni siquiera para él y su esposa. “Los tres chicos fueron los que mejor se adaptaron”, reconoció, al mismo tiempo que tanto él como Antonela estaban preocupados por cómo iban a afrontar el proceso.

“Sufríamos mucho por eso. Me acuerdo de dejarlos en el colegio e irnos llorando, sufriendo por ellos”, confesó el astro del PSG, al mismo tiempo que se lamentaba por la decisión dura de partir de España, luego de casi una vida entera en ese país.

Finalmente, Messi y familia se juntaron en Rusia (Foto: Instagram de Antonella Roccuzzo). Finalmente, Messi y familia se juntaron en Rusia (Foto: Instagram de Antonella Roccuzzo).

“En Barcelona teníamos la vida hecha, llegar a un lugar nuevo con un idioma diferente no es fácil. Creíamos que la iban a pasar mal”, contó Lionel Messi, en lo que fue ese cambio de Barcelona a París. Finalmente los tres hijos pudieron adaptarse al nuevo entorno.

“Era lo que más nos preocupaba y fue lo más fácil de todo; que ellos arranquen la escuela, que hagan nuevos amigos, fue algo muy normal, muy sencillo”, aseguró en la entrevista. “Mateo es igual a mí de chiquito, no le gusta perder a nada, pierde y hace quilombo. Lo que era yo, no sabe perder, no le gusta perder”, contó Messi sobre su hijo mayor.

Por otra parte, marcó la clara diferencia entre los dos mayores: “Nada que ver a Thiago, que es tranquilo, es un fenómeno, es buenito”. Con respecto a Ciro, el más chico de los tres, dijo que todavía “no definió bien su personalidad”. A pesar de esto, el crack de la Selección dijo que “lo copia mucho a Mateo y se ponen en contra del más grande”.