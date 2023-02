Messi habló del beso a la Copa: "Atrás de esto hubo mucho sacrificio, mucha derrota, mucho momento duro"

Consultado sobre ese momento, Messi explicó: "No sé explicarlo con palabras lo que sentí en ese momento. Al ver la Copa ahí, no tenía pensado la reacción esa. Fue verla e ir porque estaba tan cerquita, me salió de adentro acercarme, tocarla, besarla. Y fue una emoción enorme de poder decir ya está, podemos agarrar, tocar. Salió sin pensarlo porque no la había visto antes de subir. Fue de pasada que la vi".

Y agregó: "Después de tanto tiempo en la Selección, de Mundiales anteriores, de haber estado tan cerquita también en el 2014, de haberla visto ahí pasando tan cerquita sin poder hacer lo que hice en esta última. Atrás de esto hubo mucho sacrificio, mucha derrota, mucho momento duro, los cuales me tocó pasar. Fue una situación hermosa".

*Noticia en desarrollo.-