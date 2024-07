Los grandes ausentes por dopaje de los Juegos Olímpicos de París 2024

En una carrera contrarreloj para no perderse la cita francesa, recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que le autorizó a saltar el 29 de junio para que tuviera la opción de buscar la mínima exigida en el caso de que fuera absuelto después. Pero el brasileño de 30 años no logró esa mínima y no se clasificó.