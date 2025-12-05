Los hermanos Leclerc corrieron juntos en la prueba libre del GP de Abu Dhabi

Arthur tomó el auto de Hamilton para completar el plan de jóvenes pilotos y compartió pista con Charles, en el cierre de la temporada 2025.

La última fecha del calendario de Fórmula 1 comenzó con una novedad relevante para Ferrari: Charles y Arthur Leclerc participaron juntos en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi .

La escudería italiana, que debía completar la cuota obligatoria de rodaje para pilotos jóvenes antes del cierre, decidió ceder el SF-25 de Lewis Hamilton al menor de la familia, quien ya conoce tanto el auto como el funcionamiento interno del equipo.

Así, mientras Charles avanzó con su propio plan de trabajo, Arthur sumó kilómetros clave para su puesto de desarrollo. Para la Scudería, la sesión tuvo también un valor técnico , ya que los datos obtenidos por alguien acostumbrado al simulador contribuyen a ajustar decisiones para 2026.

Arthur Leclerc es el hermano menor de Charles y uno de los talentos más cercanos al programa de jóvenes de Ferrari. Nacido en Mónaco en 2000, construyó su carrera dentro de las categorías promocionales europeas antes de integrarse a Maranello como piloto de pruebas y desarrollo .

Además, su paso por la Fórmula Regional, la F3 y, más tarde, su incorporación al GT World Challenge le dieron proyección internacional.

arthur_leclerc

En la Scudería italiana, cumple un rol clave dentro del simulador de la fábrica, donde participa en el trabajo de correlación de datos para los ingenieros. Ese aporte fue una de las razones que lo llevaron a ser elegido para los Libres 1 de Abu Dhabi, una sesión valiosa para quienes están acercándose a la puerta de entrada de la F1.

Cuándo corrieron juntos por primera vez los hermanos Leclerc

La primera vez que los Leclerc compartieron una sesión oficial de Fórmula 1 fue también en el Gran Premio de Abu Dhabi, exactamente hace un año. Aquella jornada marcó un hito para la categoría, ya que se convirtieron en la primera pareja de hermanos en trabajar como compañeros dentro del mismo equipo durante un fin de semana de torneo.

arthur charles leclerc

En esa ocasión, Arthur debutó en los entrenamientos libres como parte del programa de novatos, cumpliendo con los requisitos que la FIA impone a todas las escuderías. La decisión despertó una enorme atención mediática porque Ferrari rara vez se permite experimentar en su estructura principal durante las últimas carreras del campeonato.