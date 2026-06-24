Los jugadores de la Selección argentina que pueden reaparecer en el partido contra Jordania + Agregar ámbito en









Este sábado, la Selección albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos ante los asiáticos. El técnico prepara un once con bastantes cambios para cuidar físicamente a los jugadores.

Los jugadores con chances de sumar minutos en la Selección argentina. Cuenta de X: @Argentina

La Selección argentina ya está clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero aún resta definir en qué posición. Ante esto, Lionel Scaloni planea realizar modificaciones de cara al partido del sábado a las 23 horas contra Jordania, en busca de hacer que la mayoría de convocados sumen sus primeros minutos en el certamen.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según se pudo dar a conocer en las últimas horas, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giuliano Simeone y Nicolás González formarán parte de la partida, mientras que Lionel Messi y Emiliano Martínez también se perfilan como titulares.

seleccion argentina La Selección argentina se entrenó en Kansas City, los titulares descansaron y Scaloni empieza a planear el partido del sábado contra Jordania. @Argentina

Si bien Montiel era una de las dudas debido a la sobrecarga que le ocasionó jugar de titular el partido ante Algeria, los médicos le dieron el pulgar arriba al técnico para que vuelva a sumar rodaje y Scaloni no ve con malos ojos que su ingreso se de en el 11 inicial.

Por otro lado, Cristian Romero es uno de los confirmados a perderse la última fecha por las molestias en la rodilla que sufrió contra Austria. Cabe recalcar que esta lesión del Cuti enciende las alarmas del cuerpo técnico porque el 12 de abril, en un partido de la Premier League ante el Sunderland, el defensor argentino salió reemplazado en el segundo tiempo y se lo vio visiblemente afectado, lamentándose entre lágrimas lo sucedido. Los resultados del análisis obtuvieron que había sufrido un esguince grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, por lo que están muy atentos a los estudios que se le están haciendo en las últimas horas.

cuti romero Cristian Romero sintió molestias en su rodilla en el partido ante Austria. Los posibles cruces de la Selección argentina en dieciseisavos Más allá del choque frente a los jordanos, la cabeza del pueblo argentino ya está en la próxima ronda: los dieciseisavos de final. Esta cuestión tiene en vilo a la mayoría, ante una gran expectativa de saber si el rival finalmente será una de las potencias. Tras la confirmación de que la Albiceleste será primera al terminar la fecha, solo resta saber quién será el que termine en la segunda posición para definir el cruce. La tercera fecha del Grupo H se desarrollará el viernes a las 21 horas. Se enfrentarán España contra Uruguay y Cabo Verde ante Arabia Saudita. En caso de que la tabla se mantenga así, a la Selección Argentina le tocará enfrentarse a la Celeste. Sin embargo, son ellos quienes tienen el cruce más complejo, ya que deberán medirse ante los españoles, mientras que los caboverdianos jugarán contra el rival más débil de la zona. Por lo tanto, la definición recién será oficial tras el silbatazo final de ambos encuentros: un cierre no apto para especulaciones.