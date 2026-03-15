Los Pumas 7's vencieron a Australia y se subieron al podio en Nueva York + Seguir en









El seleccionado argentino superó 26-10 a los australianos en el partido por el tercer puesto. Antes había caído ante Sudáfrica en semifinales, tras una fase de grupos con triunfos ante Fiji y España.

Los Pumas 7's obtuvieron el bronce en Nueva York.

Los Pumas 7’s se quedaron con la medalla de bronce en el Seven de Nueva York tras derrotar con claridad a Australia por 26-10 en el encuentro por el tercer puesto. El seleccionado argentino había caído previamente en las semifinales por el Oro frente a Sudáfrica por 14-5, luego de no poder sostener el buen arranque que había mostrado durante el torneo.

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El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora tuvo una destacada actuación en la fase de grupos. Primero superó con autoridad a Fiji national rugby sevens team por 31-12 y luego protagonizó un duelo muy parejo ante Spain national rugby sevens team, al que derrotó por 27-26 para asegurarse la clasificación a las semifinales por el Oro. Más tarde cerró esa instancia con una derrota 19-14 frente a Great Britain national rugby sevens team.

Embed La derrota en semifinales y el triunfo para el bronce En semifinales, el conjunto argentino se encontró con un rival exigente como South Africa national rugby sevens team. En el comienzo del encuentro, Argentina tuvo la posesión e intentó imponer el ritmo del partido.

Sin embargo, en la primera llegada del equipo sudafricano apareció Sebastiaan Jobb, quien apoyó en el ingoal para abrir el marcador.

Los Pumas 7’s intentaron reaccionar y emparejar el desarrollo del partido, pero no lograron concretar sus oportunidades. Sobre el cierre de la primera mitad surgió Selvyn Davids, que apoyó un nuevo try y estiró la ventaja para Sudáfrica, que se fue al descanso 14-0 arriba.

En el inicio del complemento, Marcos Moneta apoyó para el seleccionado argentino y encendió la ilusión del descuento. A partir de allí, el conjunto nacional presionó en campo rival e intentó achicar la diferencia, pero no logró vulnerar nuevamente la defensa sudafricana y el partido terminó 14-5 para el conjunto africano. En la otra semifinal, Fiji national rugby sevens team venció a Australia national rugby sevens team por 28-7 y avanzó a la final, donde enfrentará a Sudáfrica. En el partido por el tercer puesto, Los Pumas 7’s derrotaron a Australia por 26-10 y se quedaron con la medalla de bronce del torneo. En el encuentro ante Sudáfrica, el seleccionado argentino formó con Santino Zangara, Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González Rizzoni, Pedro de Haro, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld, mientras que Lautaro Bazán Vélez, Martiniano Arrieta, Gregorio Pérez Pardo, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac ingresaron desde el banco.