Luciano Cabral: jugó con Riquelme, estuvo preso por asesinato y hoy enfrenta a Racing

Según un viejo proverbio, la vida da segundas oportunidades, y en el caso del mendocio Luciano Cabral, ya no solo la vida, sino también el fútbol , le han concedido la chance de comenzar de cero tras un horrible episodio de su juventud.

Durante 2015 y mediados de 2016, después de haber elegido representar a Chile, el país donde nació su padre, en el Sudamericana sub-20, se desempeñó en el primer equipo de Argentinos, en los que marcó cuatro goles, y mostró un gran nivel.

LUCIANO CASTRO COQUIMBO.webp Luciano Cabral fue una promesa de Argentinos Juniors, pero fue preso por homicicio y al salir de a cárcel volvió a Jugar y hoy es la figura de Coquimbo Unido, que juega esta noche ante Racing por la Copa Sudamericana. RedGol

Sin embargo, tras el descenso del equipo y luego de 57 encuentros en el club de La Paternal, Cabral fue cedido a préstamo a Atlético Paranaense de Brasil por u$s 190 mil y con una opción de compra de u$s 1,5 millones. Sin embargo, no tuvo un rendimiento esperado y solo jugó seis partidos. Por eso, a fines de 2016 buscó otro rumbo y estuvo cerca de pasar a la Universidad de Chile.

Sin embargo, su vida cambió por completo en enero de 2017, cuando se vio acusado junto a uno de sus primos, Axel Olguín, y Hugo Brian Santana, de participar en el asesinato de Joan Villegas, de 27 años, en una especie de ajuste de cuentas de la que el padre se declaró culpable y único autor de los hechos.

Pese al testimonio de José Cabral, Luciano fue considerado participe de los actos y fue condenado a 9 años y medio de prisión, de los que ya cumplió algo más de un lustro. En octubre de 2022, el ex del Bicho obtuvo la ibertad condicional, lo que le ha permitido volver a reprogramar su vida, en la que el fútbol sigue presente.

Tras obtener la libertad condicional por buen comportamiento, volvió a entrenarse en el Centro de Fútbol Profesional “Sergio Daniel Batista” de Argentinos Juniors.

En diciembre de 2022 firmó un contrato por dos temporadas con Coquimbo Unido de Chile. En ese momento posteó: “Las segundas oportunidades como entrega nuestro club y la posibilidad de retomar nivel son la conjunción que lo tienen como otra incorporación nacional que llega al puerto".

En Coquimbo Unido lleva seis goles en 43 encuentros y hoy volverá a la Argentina cuando esta noche su equipo enfrente a Racing, por la tercera fecha del grupo H de la Copa Sudamericana.

Luciano Cabral es uno de los jugadores más destacados del Campeonato Nacional chileno y en Coquimbo Unido se preparan para perderlo. Si bien tiene contrato hasta fin de año, en el puerto pirata la sensación es que el futbolista chileno-argentino no completará el año y partirá en los próximos meses. Su desitno está entre dos grandes del fútbol de Chile: Colo Coloa y la U.