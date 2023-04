Manchester City recibe al Arsenal en el partido que puede definir la Premier League

El City, que jugará una de las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid y la final de la FA Cup ante su clásico rival Manchester United, si gana se colocaría a dos unidades con seis más por jugar que su adversario, situación que lo pondría muy cerca de retener el título.

En el caso de que igualen se mantendría la diferencia pero el City puede también ganar los dos partidos pendientes y aguardar algún revés del equipo londinense, al que venció 3-1 en la capital el pasado 15 de febrero en la primera rueda.

Claro está que si el Arsenal, con la dirección técnica del español Mikel Arteta, se lleva los tres puntos de su excursión a Manchester volverá a depender de si mismo para ganar la Premier (quedaría a ocho unidades y el City adeuda 2 partidos).

No obstante, vale destacar que el Arsenal no le gana al Manchester City desde 2016 y no sale campeón de la Premier League desde 2004. ¿Podrá romper estas rachas?