Max Verstappen, furioso con el calendario de la Fórmula 1: "Es insostenible"

"Por mi parte, ya lo he dicho antes: esto no es sostenible", dijo Verstappen a periodistas en el Circuito Internacional de Bahréin. "Me gusta mucho correr y lo hago mucho también fuera de la F1".

"Pero, si la gente comienza a acortar sus carreras (en la F1) porque es demasiado creo que es una pena, así que espero por supuesto que podamos echar un vistazo a eso para el futuro".

La popularidad de la F1 se ha disparado en los últimos años, impulsada en parte por el éxito de la serie de Netflix "Drive to Survive".

Liberty Media, propietaria de los derechos comerciales del deporte, ha aprovechado la oportunidad para añadir nuevas sedes en Oriente Medio, algunos clásicos que regresan a Europa y tres carreras en Estados Unidos, con Miami y Las Vegas uniéndose a Austin.

Los equipos han empezado a rotar al personal para hacer frente a las exigencias de un calendario tan largo, mientras que los entrenamientos de pretemporada de este año se redujeron a tres días.

El bicampeón del mundo español Fernando Alonso, de 42 años, un veterano del deporte que debutó en 2001, se hizo eco de los comentarios de Verstappen y recordó los días en que el calendario contaba con menos de 20 carreras.

"Cuando empecé teníamos 16 carreras, luego fueron 18, y luego creo que cuando llegó Liberty fue como un mensaje de que tenemos 20 una temporada y ese era absolutamente el límite, 20 carreras", dijo el piloto de Aston Martin. "Y ahora estamos en 24 y no es sostenible para el futuro".

"Incluso el campeón del mundo piensa que esto es un poco largo, la temporada (...) Imagínate para el resto de nosotros, vamos a las carreras en la segunda mitad (del año) para nada, no hay incentivo para luchar por nada".