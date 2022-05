Mbappé se queda en el PSG: los hinchas del Real Madrid estallaron en las redes

De esta forma, el campeón del mundo en 2018 vuelve a rechazar al Real Madrid, algo que ya ocurrió en 2017, cuando salió del Mónaco rumbo al Parque de los Príncipes, cuando se lo aguardaba en la capital española.

El Real Madrid y Mbappé habían alcanzado un acuerdo la semana pasada en todos los términos del que sería el contrato, que incluía la friolera de 130 millones de euros como prima de fichaje, más el dominio total de los derechos de imagen, más un salario "muy suculento".

Pero Kylian y su staff, constantemente rodeados de presiones políticas llegadas de Qatar y del propio gobierno de Francia, siguieron escuchando en todo momento al PSG, quien según se afirma "le ha dado todo lo que ha pedido, más allá de unas cifras económicas mareantes".

Se asegura que, tras esta renovación, "Mbappé tendrá voz, la más escuchada de hecho, en la elección del nuevo director deportivo y del próximo entrenador".

Al respecto, el jugador exigió "preparar un equipo candidato a la Champions" para lo cual se tratará de prescindir de algunas figuras y se intentarán contrataciones potentes.

Furia en el Real

La decisión de Mbappé desató la inmediata furia de los hinchas "merengues" en Twitter. "Si Mbappé no viene este año, no lo quiero ni regalado en futuros años, ni aunque nos paguen por venir"; "Si Mbappe no viene, no será un fracaso del RM, será un fracaso de ÉL"; Solamente os voy a decir una cosa: Si Mbappé dice que no viene a 6 días de que el Real Madrid juegue una final de Champions, pasaré a ser el mayor hater de su historia"; "Si Mbappe ha elegido al PSG, es porque le han ofrecido ser el dueño del PSG. Y la de cosas que nunca sabremos", fueron algunos los posteos.