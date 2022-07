Meditación, la disciplina que va tomando fuerza en el fútbol: sus casos significativos

Teniendo en cuenta esto, las ventajas más importantes que puede brindar a los futbolistas son: menores niveles de estrés y ansiedad, mayor productividad, emociones positivas, mejora de la creatividad y la intuición, relajante muscular, mejora del sueño y mejora del sistema inmunológico.

En el fútbol local, el caso más reconocido es el de Giuliano Galoppo, quien brilló en Banfield y acaba de ser transferido al San Pablo de Brasil por 8 millones de dólares.

Desde hace cinco años, desde antes de debutar en Primera, el mediocampista incursionó en la meditación deportiva.

“Galoppo realiza la meditación todos los días por su cuenta con pautas de trabajo y diferentes tipos de meditación, que las ejercita con un profesor”, contó a Clarín el doctor Marcos Pisoni, especialista en medicina del deporte, quien trabaja con Galoppo.

image.png

“Es una práctica que tiene implicancia en mejoras para la reducción del estrés y ansiedad. Se trabaja para que el futbolista tenga la mente clara y pueda tomar mejores decisiones en el campo de juego. Y a la vez, permite trabajar aspectos que al deportista lo mantienen enfocado en sus objetivos”, explicó Pisoni.

Con resultados comprobados científicamente, cada vez más instituciones ven la importancia de la meditación con la intención de que sus futbolistas no se dispersen con las demandas de medios de comunicación. Desde la meditación se trabaja la adaptación permanente al entorno.

Galoppo no es el único que trabaja con Pisoni, claro. El nombre más importante que está metido de lleno en esta actividad es el de Nicolás Tagliafico, jugador del Ajax y de la Selección Argentina.

image.png

Uno de los pioneros fue Giovanni Simeone, hijo del 'Cholo' que se destaca en la Serie A de Italia, quien lo contó en una entrevista hace cuatro años.

“Hago meditación. A través de técnicas de respiración. Hace mucho aprendí y me dejó herramientas. Más allá del fútbol, me hace bien a mí. Me devuelve el equilibrio cuando siento que estoy desequilibrado. Cierro los ojos, me concentro en la respiración, me tranquilizo. Generalmente lo hago en mi casa y me dejo llevar”, manifestó por entonces Simeone a Clarín.