Panelista de la TV española se emocionó por la posible salida de Messi del Barcelona

“No esperaba que se hubiesen torcido las cosas de esta manera. Técnicamente, Messi me parece algo... es una mente privilegiada. Cuando termine el programa me tendré que pellizcar. ¿Cómo puede ser que se dé esta circunstancia de incertidumbre con alguien, que más allá de los resultados, trasciende?”, se preguntó Carrasco.

“¿No quieren un mejor final para él? Aunque lo hayan sufrido. Estamos hablando de Messi, y que se va a ir. No me lo creo”, siguió el golpeado hincha del Barcelona. Y para cerrar, Carrasco tiró una sentencia que impactó a todos en el estudio.

“Yo me voy con él. Si él se va mañana, yo me voy con él, hasta donde esté. Haré lo que sea para ver hasta su última gota de fútbol. Me iré con Messi hasta el último regate que haga en su vida. Vaya donde vaya, que no quepa la menor duda. Yo estaré viendo donde esté él con la pelota. El resultado con él es secundario”, argumentó un Carrasco al borde de las lágrimas.

Para ejemplificar su enorme devoción hacia el rosarino, aseguró: "Si a la misma hora juegan el Barca y Messi, conmigo no cuenten. Yo miraré a a Messi. Seré del Barca hasta que me muera, pero si Messi va al Real Madrid yo me iré con Messi. No hay nada que me emocione más que Messi”.