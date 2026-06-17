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17 de junio 2026 - 11:25

Mundial 2026: el DT de Argelia se rindió ante Lionel Messi tras el triplete: "La clase es para siempre"

El capitán argentino convirtió 3 goles en la victoria de la Selección en su debut mundialista contra Argelia. Así, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, junto a Miroslav Klose, con 16 tantos.

Archivo. Petkovic, rendido ante el desempeño de Messi.

Archivo. Petkovic, rendido ante el desempeño de Messi.

A sus 38 años, Lionel Messi debutó en su sexto mundial con un hat-trick en la victoria de la Selección argentina por la primera fecha de grupos del Mundial 2026 y su actuación causó admiración incluso entre los rivales de grupo. Tras la derrota por 3-0 en Kansas City, el entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, se deshizo en elogios hacia el capitán albiceleste y destacó la vigencia de una figura que volvió a ser decisiva con un triplete: "La clase es para siempre".

"No estamos hablando de cualquier futbolista. Hablamos de un jugador que, ¿cuántas veces ha ganado el Balón de Oro? Siete u ocho veces a lo largo de su carrera", ahondó el entrenador argenlino.

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Con los tres goles del pasado martes, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo y comparte el título de mayor goleador de la competencia junto al alemán Miroslav Klose.

Mundial 2026: los elogios del DT de Argelia para con Messi

Más allá de los cumplidos, Petkovic también hizo lugar a la autocrítica: "Lamentablemente, también le regalamos una oportunidad en el primer y en el segundo gol, en realidad le facilitamos la tarea", aseguró en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Sin embargo, tras mencionar los ajustes necesarios para su equipo, el DT volvió a rendirse ante los pies del mejor jugador de la historia: "Desde hace muchos años, desde hace décadas, hace cosas increíbles. Argentina tiró diez veces a puerta hoy, y siete de esos disparos fueron de Messi".

Más allá del rendimiento individual del capitán argentino, el entrenador reconoció la superioridad del vigente campeón del mundo y consideró que el resultado reflejó lo ocurrido en el campo de juego. En este sentido, aseguró que el seleccionado de Lionel Scaloni es "un equipo magnífico" y reconoció que en el debut en Norteamérica 2026 de ambos "mereció ampliamente ganar este partido".

El DT también evitó responsabilizar al arquero Luca Zidane - hijo del legendario jugador francés -, cuestionado por su intervención en dos de los goles argentinos, y prefirió poner el foco en los errores colectivos de su equipo: "No es mi estilo culpar a tal o cual jugador. Pero creo que cometimos demasiados errores dejando a los argentinos libres entre los 16 y los 25 metros de la portería, permitiéndoles disparar sin oposición", señaló.

Tras la caída en el estreno, Argelia buscará recuperarse en sus próximos compromisos del Grupo J frente a Jordania y Austria.

Lionel Messi, tras alcanzar a Miroslav Klose: "Ser el máximo goleador en mundiales es un honor"

Con su triplete en la goleada 3-0 sobre Argelia, el capitán albiceleste igualó a Klose entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, aunque le restó importancia a la marca y puso el foco en el rendimiento colectivo.

Tras ser elegido como el mejor jugador del partido, el rosarino aseguró que atraviesa un momento especial dentro de la cancha y destacó el valor del resultado conseguido en el estreno mundialista: “Estoy disfrutando dentro de una cancha”, expresó el delantero de 38 años.

messi sonrisa
Messi y un debuto soñado en su 6to mundial.

Messi y un debuto soñado en su 6to mundial.

Además, reconoció que alcanzar al exatacante alemán representa un reconocimiento importante, aunque evitó obsesionarse con las estadísticas: “Es un honor estar ahí, al lado de Klose”, señaló.

Consultado por su lugar en la tabla histórica de goleadores de los Mundiales, Messi respondió: “No significa nada, Ronaldo es uno de los mejores jugadores que vi y no está primero”, sostuvo en alusión al histórico delantero brasileño. Además, aprovechó para destacar el presente de Kylian Mbappé, su excompañero en París Saint-Germain, quien marcó un doblete en su primer partido ante Senegal y alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo.

Con el triunfo consumado, Argentina ya pone la mira en su próximo compromiso. El equipo de Lionel Scaloni volverá a presentarse el lunes 22 de junio a las 14 frente a Austria, en busca de encaminar la clasificación a los octavos de final.

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