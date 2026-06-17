Mundial 2026: el DT de Argelia se rindió ante Lionel Messi tras el triplete: "La clase es para siempre"

El capitán argentino convirtió 3 goles en la victoria de la Selección en su debut mundialista contra Argelia. Así, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, junto a Miroslav Klose, con 16 tantos.

A sus 38 años, Lionel Messi debutó en su sexto mundial con un hat-trick en la victoria de la Selección argentina por la primera fecha de grupos del Mundial 2026 y su actuación causó admiración incluso entre los rivales de grupo . Tras la derrota por 3-0 en Kansas City, el entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, se deshizo en elogios hacia el capitán albiceleste y destacó la vigencia de una figura que volvió a ser decisiva con un triplete: "La clase es para siempre".

"No estamos hablando de cualquier futbolista . Hablamos de un jugador que, ¿cuántas veces ha ganado el Balón de Oro? Siete u ocho veces a lo largo de su carrera", ahondó el entrenador argenlino.

Con los tres goles del pasado martes, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo y comparte el título de mayor goleador de la competencia junto al alemán Miroslav Klose.

Más allá de los cumplidos, Petkovic también hizo lugar a la autocrítica: " Lamentablemente, también le regalamos una oportunidad en el primer y en el segundo gol, en realidad le facilitamos la tarea ", aseguró en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Sin embargo, tras mencionar los ajustes necesarios para su equipo, el DT volvió a rendirse ante los pies del mejor jugador de la historia: "Desde hace muchos años, desde hace décadas, hace cosas increíbles. Argentina tiró diez veces a puerta hoy, y siete de esos disparos fueron de Messi".

Más allá del rendimiento individual del capitán argentino, el entrenador reconoció la superioridad del vigente campeón del mundo y consideró que el resultado reflejó lo ocurrido en el campo de juego. En este sentido, aseguró que el seleccionado de Lionel Scaloni es "un equipo magnífico" y reconoció que en el debut en Norteamérica 2026 de ambos "mereció ampliamente ganar este partido".

El DT también evitó responsabilizar al arquero Luca Zidane - hijo del legendario jugador francés -, cuestionado por su intervención en dos de los goles argentinos, y prefirió poner el foco en los errores colectivos de su equipo: "No es mi estilo culpar a tal o cual jugador. Pero creo que cometimos demasiados errores dejando a los argentinos libres entre los 16 y los 25 metros de la portería, permitiéndoles disparar sin oposición", señaló.

Tras la caída en el estreno, Argelia buscará recuperarse en sus próximos compromisos del Grupo J frente a Jordania y Austria.

Lionel Messi, tras alcanzar a Miroslav Klose: "Ser el máximo goleador en mundiales es un honor"

Con su triplete en la goleada 3-0 sobre Argelia, el capitán albiceleste igualó a Klose entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, aunque le restó importancia a la marca y puso el foco en el rendimiento colectivo.

Tras ser elegido como el mejor jugador del partido, el rosarino aseguró que atraviesa un momento especial dentro de la cancha y destacó el valor del resultado conseguido en el estreno mundialista: “Estoy disfrutando dentro de una cancha”, expresó el delantero de 38 años.

messi sonrisa Messi y un debuto soñado en su 6to mundial.

Además, reconoció que alcanzar al exatacante alemán representa un reconocimiento importante, aunque evitó obsesionarse con las estadísticas: “Es un honor estar ahí, al lado de Klose”, señaló.

Consultado por su lugar en la tabla histórica de goleadores de los Mundiales, Messi respondió: “No significa nada, Ronaldo es uno de los mejores jugadores que vi y no está primero”, sostuvo en alusión al histórico delantero brasileño. Además, aprovechó para destacar el presente de Kylian Mbappé, su excompañero en París Saint-Germain, quien marcó un doblete en su primer partido ante Senegal y alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo.

Con el triunfo consumado, Argentina ya pone la mira en su próximo compromiso. El equipo de Lionel Scaloni volverá a presentarse el lunes 22 de junio a las 14 frente a Austria, en busca de encaminar la clasificación a los octavos de final.