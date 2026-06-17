Lionel Messi, tras alcanzar a Miroslav Klose: "Ser el máximo goleador en mundiales es un honor" + Agregar ámbito en









El capitán argentino habló luego de la victoria ante Argelia en la que convirtió tres goles que le permitieron alcanzar al alemán en la tabla de goleadores históricos de la Copa del Mundo.

Lionel Messi habló con la prensa tras ser elegido el mejor jugador del partido.

Luego del contundente triunfo de Argentina ante Argelia en el debut del Mundial 2026, el capitán argentino Lionel Messi habló con la prensa y celebró el resultado obtenido, pero también se refirió al triplete que le permitió alcanzar a Miroslav Klose como goleador de la competencia. "Es un honor", dijo. Además, agradeció el apoyo del equipo ante una situación extra deportiva que vivió en la antesala del encuentro.

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Tras llevarse el premio al mejor jugador del encuentro, el “10” afirmó estar “disfrutando dentro de una cancha”, que es su objetivo hace tiempo y aseguró que no le presta atención a su estadísticas goleadora en mundiales, aunque afirmó que es un “honor estar ahí, al lado de Klose”.

El combinado nacional se impuso por goleada ante su par africano para abrir la acción del Grupo J y encara de la mejor manera el resto de la fase de grupos, con Austria como su próximo rival, el lunes 22 de junio a las 14hs. Con la tranquilidad y humildad que lo caracteriza, luego de un partido en el que se mostró sonriente y calmado durante los 80 minutos que disputó, en los que se despachó con un triplete memorable, Messi destacó la complejidad del rival.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado”, comenzó a analizar el delantero de 38 años, que destacó el nivel individual del seleccionado rival y remarcó que se trata de futbolistas “dinámicos e intensos”.

Además, el atacante del Inter Miami afirmó que al combinado argentino le “costó el primer tiempo”, pero dio calma al asegurar que “siempre los primeros partidos son difíciles”, al recordar la derrota ante Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022. Asimismo, destacó: “En este Mundial nadie regala nada, todas las selecciones son fuertes, igualadas y competitivas”.

gol argentina messi @seleccionargentina Lionel Messi, autor de un golazo en el debut ante Argelia. @seleccionargentina Messi, entre el récord de Klose y los elogios a Ronaldo Respecto al hecho de convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, junto al ex jugador alemán Miroslav Klose, Messi se mostró honrado por la situación, aunque comentó que es “sólo una estadística” a la que no le presta atención. “No significa nada, Ronaldo es uno de los mejores jugadores que vi y no está primero”, señaló el argentino en referencia al recordado delantero brasileño, tras destacar la actualidad del francés Kylian Mbappé, su ex compañero en el PSG. Sobre su motivación para seguir jugando al máximo nivel, Messi precisó que lo que más le gusta es jugar al fútbol y siempre que esté bien desde el físico va a dar “el máximo”. Identificado con el aguerrido y destacado tenista español Rafael Nadal, Messi cerró el reportaje al admitir que nunca imaginó vivir todo lo que está viviendo, que desde la conquista del Mundial de Qatar 2022 todo lo demás es “de yapa” y agradeció el respaldo que recibió de parte de la delegación, luego de pasar “unos días difíciles por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo”.