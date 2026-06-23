Murió un hincha de Jordania tras una avalancha durante los festejos del gol ante Argelia

Miles de hinchas se reunieron en Amán para ver el partido del Mundial 2026 y una avalancha en el lugar terminó con una víctima fatal.

Miles de hinchas jordanos se reunieron en Amán para seguir el partido ante Argelia por el Mundial 2026.

Un hincha de Jordania murió durante una avalancha en Amán mientras miles de personas seguían el partido de su selección ante Argelia por el Mundial 2026. El hecho ocurrió en el histórico teatro romano de la capital jordana, donde se habían instalado pantallas gigantes para transmitir el encuentro. En tanto, ocho personas resultaron heridas.

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La tragedia se produjo durante la noche del lunes en la plaza Hachemita , ubicada cerca del teatro romano. Según informaron las autoridades, una multitud se reunió para ver el segundo partido del seleccionado jordano en la Copa del Mundo, pero la cantidad de asistentes superó ampliamente la capacidad del lugar.

El teatro romano de Amán tiene espacio para aproximadamente 6.000 personas , aunque una fuente ministerial indicó que había más de 15.000 espectadores siguiendo el partido. El exceso de público generó una situación de descontrol que terminó con una estampida.

La avalancha ocurrió en un punto de concentración de aficionados donde había más personas que la capacidad permitida.

El portavoz de la Dirección de Seguridad Pública jordana confirmó que nueve personas fueron trasladadas a hospitales durante la madrugada del martes tras resultar heridas. “ Uno de los heridos falleció poco después de su ingreso ”, comunicaron las autoridades, que informaron que el cuerpo fue derivado al instituto médico-legal para determinar las causas exactas de la muerte.

La víctima era un joven aficionado de alrededor de 20 años, según precisó una fuente médica. Los otros ocho heridos permanecían bajo atención y su estado fue informado como estable o moderado.

Una noche que terminó marcada por la tragedia

El episodio ocurrió mientras los fanáticos jordanos acompañaban a su selección en un momento histórico para el país, que disputaba su primer Mundial. Miles de personas habían elegido reunirse en un punto emblemático de Amán para vivir juntos el encuentro frente a Argelia.

En lo deportivo, el resultado tampoco acompañó a Jordania. El equipo asiático comenzó ganando y se fue al descanso en ventaja, pero Argelia logró remontar por 2-1 en Santa Clara, en la región de San Francisco, por la segunda fecha del Grupo J.

La derrota significó la eliminación de Jordania del torneo, luego de haber perdido también en su debut frente a Austria por 3-1. Por su parte, Argelia quedó con chances de avanzar a la siguiente ronda.

La jornada, sin embargo, quedó atravesada por una noticia que opacó el resultado deportivo y generó conmoción entre los seguidores del equipo jordano.