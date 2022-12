El cálido recibimiento al equipo francés en París

Los simpatizantes acompañaron el vehículo con cánticos y bengalas hasta el hotel céntrico desde el cual los jugadores y el cuerpo técnico saludaron mientras sus familiares partieron a sus respectivos domicilios tras el viaje en un avión dispuesto por Air France.

"Después del dolor de ayer, un poco de consuelo", declaró el arquero y capitán, Hugo Lloris.

El encuentro entre los "Bleus" y los aficionados confirmó el anticipo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que debió volver sobre sus pasos tras anunciar en primera instancia que la selección no saludaría a la gente en la Plaza de la Concordia de París pese a su caída ante Argentina. Noel Le Graet, presidente de la federación, había declarado que no habría "ninguna reunión" para el regreso de los "Bleus", que en Qatar 2022 no pudo revalidar su título de Rusia 2018.

Festejo francia.jfif

"Los jugadores tienen prisa por irse a casa. No habrá un paseo por los Campos Elíseos, los jugadores partirán inmediatamente después de aterrizar", había explicado. Pero según la FFF, desconocía la decisión de los jugadores de ir a la Plaza de la Concordia tras el retorno al país.

Por el contrario, la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra había anticipado que los festejos se desarrollarían con normalidad a pesar de la derrota: "Quieren agradecer a la afición", dijo.

Dentro de unos días, probablemente a principios de enero, los subcampeones del mundo serán recibidos en el Elíseo por el presidente Emmanuel Macron, "que quiere agradecerles y felicitarlos". El mandatario viajó a Doha a presenciar la victoria por 2-1 en la semifinal ante Marruecos y también estuvo en la derrota en la final luego de haber anticipado que alentaría a los "Bleus" en persona como lo hizo en la definición de Rusia 2018.