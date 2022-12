Mundial de Qatar: Neymar está para volver ante Corea del Sur, aseguró el DT de Brasil

tite neymar brasil 2022.jpg

Neymar vuelve ante Corea del Sur: qué dijo el DT de Brasil

"Neymar entrenará esta tarde, y si está bien estará en el partido", dijo el DT de Brasil en conferencia de prensa este domingo, en el habitual encuentro con los periodistas previo a casa partido.

Tite no aclaró si el 10 comenzará el encuentro ante los asiáticos como titular o en el banco de suplentes. "Neymar entrenará. Si está bien, va a estar en el juego", reforzó el director técnico sobre la posible presencia del futbolista del Paris Saint Germain.

La figura del "scratch", de 30 años, viene de sufrir una lesión en los ligamentos del tobillo derecho que sufrió ante Serbia, en el primer partido del Grupo G del Mundial de Qatar 2022.

El futbolista paulista se entrenó el sábado a la par de sus compañeros, tras haberlo hecho de manera diferenciada los días previos.

Brasil enfrentará este lunes, desde las 16 a Corea del Sur, en un encuentro válido por los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El vencedor se enfrentará al ganador del cruce entre Croacia y Japón, que jugarán a las 12.

La palabra de Neymar en las redes sociales

En las últimas horas, el astro brasilero posteó en sus redes una imagen entrenando y una frase, en relación a su estado físico, tras la lesión en el tobillo derecho.

"I feel good, I knew that I would now" (Me siento bien, sabía que lo haría ahora ), publicó este sábado, donde se lo ve bien en medio de la acción del entrenamiento de la selección de Brasil.