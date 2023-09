Murió Juan Carlos Harriot, un emblema del polo

image.png

Una carrera temprana en el polo

Juan Carlos Harriott, conocido como "El Inglés" o "Juancarlitos" para diferenciarlo de su padre, quien también era polista, nació en Coronel Suárez, Buenos Aires, el 28 de octubre de 1936.

Sus habilidades en el polo se manifestaron temprano, ya que en 1953 logró su primer gol de hándicap. Durante ese mismo año, escaló su posición a un hándicap de 3, y finalmente alcanzó la distinción de 10 en 1961, un puntaje que mantuvo de manera constante hasta su retirada en 1980.

Además de sus éxitos en el Abierto de Palermo, ganó 15 veces el Abierto de Hurlingham, 7 veces el Abierto de Tortugas, y junto a su equipo, Coronel Suárez, obtuvo otro récord al ganar 38 torneos en total.

Además, logró el prestigioso título de la Triple Corona en 4 ocasiones, destacando su hazaña de conseguirlo en 2 ediciones consecutivas (1972, 1974, 1975 y 1977).

“Al polo le agradezco porque me dio amigos, la posibilidad de viajar, no me dio enemigos y jugué 2 series de la Copa de las Américas en 1979 y 1980, con buenos compañeros contra Estados Unidos, ganando los 2 partidos en Estados Unidos y los partidos en Palermo, estas series para Argentina las jugué con el equipo completo de Coronel Suárez y fueron las que más me divertí”, recordó Harriot en una entrevista.

La "Gran Willy" que inspiró a Guillermo Vilas

Juan Carlos Harriott dejó una huella en otros deportes, como el tenis, al inspirar una jugada que Guillermo Vilas popularizó: la famosa "Gran Willy". Esta jugada surgió en el contexto de una publicidad para el whisky Old Smuggler en la que Harriott participó y ejecutó un backhand (golpe de revés) entre las patas de su caballo.

Después de su retiro, Juan Carlos eligió pasar sus días en la estancia La Felisa, que se encuentra en su amada localidad de Coronel Suárez. Manteniendo su fuerte vínculo con los caballos, siguió vinculado al mundo del polo y se convirtió en una figura destacada que asistía regularmente al Campeonato Argentino Abierto de Polo y otros eventos de élite relacionados con este deporte.