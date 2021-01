NBA: los Denver Nuggets de Facundo Campazzo siguen en racha

El encuentro se disputó en el American Airlines Center de Dallas y el base cordobés jugó 12 minutos y 47 segundos en los cuales no marcó puntos (marró un intento de triple) pero sumó dos asistencias, dos robos, dos rebotes, un balón perdido y una falta.

El exPeñarol de Mar del Plata y Real Madrid suma en 16 partidos (nueve jugados de manera consecutiva), en los cuales aportó 62 puntos 23 asistencias y 11 rebotes.

MPJ Pours In 30 PTS & 6 3PM To Power The Nuggets In Dallas!