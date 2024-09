Néstor Ortigoza, cada vez más complicado: su exmujer publicó un nuevo video

La mujer comenzó la grabación mostrando su labio ensangrentado por una agresión física: "Así me dejó. Me está cagando a trompadas", reveló.

Además, Cassiau explicó la situación violenta que debió atravesar con el integrante de la directiva del club de Boedo: "Le dije que no quería estar más con él, me tiene cansada con su violencia. Que se vaya. Me está cagando a palos".