No hay ningún argentino en el XI ideal de la Premier League

El arquero del seleccionado argentino Emiliano "Dibu" Martínez no fue incluido, a pesar que el sitio web The Atletic lo habìa elegido como el mejor arquero de la temporada.

Emiliano "Dibu" Martínez, no está en la lista del mejor equipo de la temorada de la Premier League.

La Premier League anunció hoy el equipo ideal de la rtemporada que acaba de dinalizar y en el mismo no fue seleccionado ningùn futbolista argentino.

Lo llamativo fue que el argentino Emiliano "Dibu" Mrtìez no estuviera en la lista. El arquero de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022 estuvo presente en 34 partidos con el Aston Villa por liga y en los mismos, recibió 48 goles y mantuvo su arco en cero en 9 oportunidades.

De hecho, el prestigioso medio The Athletic lo incluyó en el once ideal de la temporada como el mejor arquero del año. Sin embargo, para la Premier League, y sus fanáticos, Dibu no fue el arquero ideal de la temporada