Peligra la presencia de Lionel Messi en los amistosos de la Selección: los detalles de su lesión

Por su parte, Monroig se refirió a la presencia de la 'Pulga' en los próximos partidos tanto del Inter Miami como de la Selección Argentina. Sobre el choque ante DC United en Washington este sábado, el periodista aseguró que no viajó junto al plantel, por lo que ya está confirmada su ausencia.

Ahora, todos los focos están puestos en los amistosos de la Albiceleste, ya que son los primeros del 2024. Los enfrentamientos serán el próximo 22 de marzo, en Philadelphia, frente El Salvador y el 26 de marzo ante Costa Rica, en Los Ángeles.

Por el momento, la convocatoria de Lionel Messi continúa, aunque su presencia en el primer amistoso ya estaría prácticamente descartada. Sobre esto, Monroig aseguró: "Tengo confirmado que viajará a Philadelphia, se va a sumar al cuerpo técnico de la Selección a partir del lunes".

Además, reveló que se enfocarán en la recuperación del rosarino y en que llegue al partido frente a Costa Rica. De todas formas, el periodista sostuvo que en la Selección Argentina "minimizan" su lesión porque "entienden que lo viene padeciendo de manera acostumbrada".

Qué se perdería Lionel Messi

De confirmarse toda la información, el capitán de Inter Miami se perdería el partido frente a El Salvador el próximo 22 de marzo. Además, debido a la gira de la Albiceleste, Lionel Messi no estará presente en el enfrentamiento del 23 de marzo de las garzas ante New York RB y volvería a vestir la camiseta del equipo de florida frente a New York FC el sábado 30 por la sexta fecha de la MLS.