Placente, DT del Sub-17, tras la eliminación: "Estoy muy orgulloso de estos jugadores"

El DT admitió que "cada vez el nivel en estas competencias es mas alto y exigente y por eso tenemos que seguir trabaja como lo venimos haciendo mas allá de los resultados".

Por su parte el arquero Franco Villalba, quien ingresó para la ronda de penales reveló que se tenía confianza.

"Me tenía fe en los penales y le pedí a Diego (Placente) que me pusiera. Estamos muy tristes porque teníamos la ilusión de ser campeones y esto no lo vamos a olvidar nunca porque un Mundial Sub-17 no se juega todos los días", aseguró el juvenil arquero que pertenece a Vélez Sarsfield.

La Selección argentina Sub-17 jugará por el tercer puesto el próximo viernes con el perdedor de la segunda semifinal entre Francia y Mali.