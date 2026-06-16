Por qué Luca Zidane usó una máscara en el debut de Argelia ante Argentina en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El arquero de Argelia e hijo de Zinedine Zidane llamó la atención por su inusual look para el partido. El motivo es una lesión que tuvo su origen a principios de abril.

Por qué Luca Zidane usó una máscara en el debut de Argelia ante Argentina en el Mundial 2026.

La Selección Argentina se enfrentó este martes a Argelia en Kansas City por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. En ese marco, una imagen llamó la atención en la entrada de los equipos: la máscara negra que utilizó Luca Zidane, arquero del conjunto africano.

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El hijo de Zinedine Zidane sufrió una fractura de mandíbula y mentón a principios de abril, una lesión que puso en duda su participación en la Copa del Mundo. Tras una rápida intervención médica y una evolución favorable, recibió el alta para volver a competir, aunque con una protección especial para evitar riesgos.

Según trascendió, la fractura se produjo durante un partido en su club, el Granada de España, y requirió un tratamiento específico para estabilizar la zona afectada. Aunque logró recuperarse a tiempo para llegar al Mundial, los médicos recomendaron el uso de una máscara facial.

Este tipo de protección está fabricada con materiales livianos y resistentes que absorben impactos y resguardan los huesos del rostro sin afectar la visión ni los movimientos del futbolista. Su utilización es habitual en casos de fracturas de nariz, mandíbula o pómulos.

Futbolistas que jugaron con protecciónes inusuales El caso puede recordar al del exarquero checo Peter Cech. El exjugador utilizaba un casco para proteger su cabeza debido a una grave fractura de cráneo con hundimiento que sufrió el 14 de octubre de 2006 durante un partido con el Chelsea ante el Reading.

Incluso, en esta Copa del Mundo hay otro caso. Raul Jimenez, delantero de la selección mexicana, juega con una vincha protectora tras un choque de cabezas que le provocó una fractura de cráneo en noviembre de 2020 durante un partido de la Premier League que puso en riesgo tanto su carrera como su vida. Otros ejemplos más recurrentes son los futbolistas que deben jugar con máscaras para protegerse de fracturas faciales. En este grupo se encuentran jugadores como Victor Osimhen, delantero nigeriano en su paso por el Napoli; Antonio Rudiger, defensor del Real Madrid; e incluso Martín Palermo durante un Superclásico en 2009.