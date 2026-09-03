Musimundo cerró más de 20 sucursales tras entrar en concurso de acreedores

La cadena de electrodomésticos redujo su presencia en cuatro provincias del NEA y hubo más de 100 despidos. Los trabajadores reclaman salarios e indemnizaciones.

La empresa se presentó en concurso de acreedores recientemente y busca reestructurar un pasivo millonario.

Musimundo cerró más de 20 sucursales en las últimas semanas y avanzó con despidos en distintas provincias del nordeste argentino, en medio del concurso preventivo de Carsa S.A. , la empresa vinculada a la operación de la cadena, que acumula una deuda concursal de $63.500 millones .

Los cierres alcanzaron a locales de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones , mientras que también se informó el cierre de un establecimiento en La Plata. La cantidad de trabajadores afectados todavía no fue confirmada oficialmente: distintas fuentes estimaron que los despidos superan los 100 casos, mientras que relevamientos realizados en las provincias involucradas ubican el impacto en alrededor de 200 empleados .

La decisión tomó por sorpresa a parte del personal. En algunos casos, los trabajadores concurrieron normalmente a sus puestos y encontraron los locales cerrados; en otros, fueron informados de manera verbal sobre la desvinculación.

El conflicto se concentra ahora en el pago de los salarios de agosto y las indemnizaciones , especialmente entre empleados con una extensa antigüedad en la compañía.

La situación de Musimundo está directamente vinculada con la realidad financiera de Carsa , que en julio de este año se presentó en concurso preventivo ante la Justicia chaqueña.

La sociedad realizó la presentación el 7 de julio de 2026 y el Juzgado Civil y Comercial N°23 de Resistencia ordenó la apertura del concurso el 17 de julio. La compañía comunicó formalmente la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El objetivo de la presentación es reestructurar sus obligaciones. Según los datos difundidos sobre el proceso, la deuda concursal asciende a $63.500 millones. A ese monto se agregan aproximadamente $3.060 millones de pasivos con entidades bancarias registrados a fines de mayo.

Entre las principales obligaciones bancarias aparece una deuda cercana a $1.549 millones con Banco Nación, mientras que el Nuevo Banco del Chaco registra otros $300 millones.

No es la primera vez que Carsa recurre a un concurso preventivo. En junio de 2018 había iniciado un proceso similar, con una deuda declarada entonces de $900 millones. Aquella instancia finalmente no llegó a completarse y la compañía alcanzó acuerdos privados con sus acreedores.

El actual proceso judicial llegó después de varios meses de movimientos en torno al futuro de la cadena. Antes de la presentación concursal se había negociado una posible venta del negocio, pero la operación finalmente no se concretó.

Cierres en el NEA y reclamo de los trabajadores

El ajuste sobre la red comercial tuvo especial impacto en Chaco. Allí fueron afectados locales de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Presidencia Roque Sáenz Peña, Charata, Las Breñas y otras localidades. Según el Centro de Empleados de Comercio, más de 50 trabajadores chaqueños quedaron alcanzados por los cierres.

En Formosa, la cadena dejó de operar en seis sucursales: dos en la capital provincial y otras en Clorinda, Pirané, Las Lomitas y El Colorado. En Misiones, los cierres alcanzaron a Posadas, Apóstoles, Leandro N. Alem y Jardín América, con 53 trabajadores afectados en cinco establecimientos, de acuerdo con el relevamiento difundido por el gremio.

En Corrientes, la reducción de la red incluyó locales de la capital y de localidades como Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Goya y Bella Vista.

Uno de los principales reclamos de los empleados está relacionado con la modalidad de las desvinculaciones. El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Roque Schulz, cuestionó que algunos telegramas no garantizaran el pago inmediato de las indemnizaciones, sino que señalaran que serían abonadas de acuerdo con la disponibilidad financiera de la empresa.

El repliegue de la cadena ocurre mientras el comercio electrónico gana participación en el mercado argentino. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante el primer semestre de 2026 las ventas online crecieron 28% interanual y alcanzaron una facturación de $19.533.815 millones.

Durante ese período se realizaron 181,5 millones de órdenes de compra y se vendieron 248 millones de productos. Para las empresas relevadas por la cámara, el canal online ya concentra el 28% del total de las ventas, mientras que seis de cada diez compañías señalaron que su crecimiento es igual o superior al del canal físico.

Para Musimundo, el proceso combina así una reducción de su estructura comercial, un fuerte pasivo en cabeza de su controlante y un conflicto laboral que todavía debe resolverse en el marco del proceso concursal.