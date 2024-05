Qué es de la vida del Papu Gómez tras ser suspendido por doping positivo

Luego de la noticia, rápidamente se corrieron los rumores de la posible retirada del jugador argentino 36 años. Sin embargo, en las últimas horas Papu habló con Diario AS y el ex Arsenal de Sarandí, San Lorenzo, Catania, Atalanta, Sevilla se lo vio con ganas de volver a hacer de las suyas dentro del verde césped.

Luego, el Papu Gómez se refirió al momento de su vida que lo agarró la sanción: “Está claro que es un momento duro, pero me agarra en una etapa de mi vida más maduro. Tengo 36 años, ya estoy más hecho. Hubiera sido más duro si me agarraba en otra etapa, con 20 o 25 años. Hay cosas más importantes y no me puedo quejar: tengo salud, amigos, familia”.