Guerra en Medio Oriente: EEUU afirma haber destruido casi toda la capacidad nuclear de Irán desde el inicio de la guerra

Washington sostiene que los ataques dañaron gravemente el programa nuclear iraní y acusa a Teherán de no haber buscado una solución diplomática.

EEUU sostiene que Irán tenía material suficiente para fabricar hasta once bombas nucleares antes de la ofensiva.

Estados Unidos aseguró que destruyó casi toda la capacidad de enriquecimiento y conversión nuclear de Irán durante la ofensiva militar que lleva adelante junto a Israel. La afirmación fue realizada por el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff , quien sostuvo que los ataques impactaron con fuerza en el programa nuclear iraní.}

Según Witkoff, antes del comienzo de la operación militar Irán contaba con material suficiente como para fabricar once bombas nucleares. El funcionario explicó que Teherán había acumulado alrededor de 460 kilogramos de material enriquecido al 60% , un nivel que consideró extremadamente preocupante .

El funcionario realizó las declaraciones durante una entrevista con la cadena CNBC, donde brindó detalles sobre el alcance de los ataques.

“ No hay razón para estar al 60%, ninguna, ninguna razón, a menos que se busque un arma ”, afirmó Witkoff, al señalar que ese grado de enriquecimiento no responde a necesidades civiles ni energéticas habituales.

El funcionario también defendió la decisión de la Casa Blanca de continuar con los ataques contra instalaciones nucleares iraníes apenas veinticuatro horas después de una ronda de negociaciones con autoridades de la República Islámica.

Según explicó, durante esas conversaciones Irán sostuvo su derecho a seguir enriqueciendo uranio y a mantener reservas que le permitirían alcanzar capacidad para fabricar armas nucleares en un plazo muy corto. Esa postura fue interpretada por Washington como una negativa a negociar una salida diplomática real.

iran armas nucleares misiles guerra.jpg La ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel ya lleva doce días desde su inicio el 28 de febrero.

“Empezar la conversación con la premisa de que tienen derecho a enriquecer, sumada a la de que tienen material de enriquecimiento equivalente a once bombas a una semana o una semana y media de alcanzar la capacidad para armas, y que no iban a darnos diplomáticamente lo que, según ellos, no podríamos conseguir desde el punto de vista militar, fue razón suficiente para que decidiéramos que no estaban allí para negociar deliberadamente una solución diplomática a este conflicto”, expresó Witkoff.

La guerra y su impacto en Medio Oriente

Witkoff también se refirió al desarrollo del conflicto y admitió que todavía es difícil anticipar cómo terminará la guerra. Sin embargo, subrayó que el presidente Donald Trump fue claro al establecer una línea roja para Washington.

“Irán no puede tener un arma”, señaló el funcionario, al explicar la posición central del gobierno estadounidense frente al programa nuclear iraní.

El enviado especial afirmó además que el ritmo de los ataques superó las expectativas iniciales de Estados Unidos y de sus aliados. “Después de siete u ocho días, estamos muy por delante de lo que habíamos previsto en este momento”, indicó.

Guerra en Medio Oriente EEUU misiles Las tensiones en Medio Oriente aumentan mientras continúan los ataques contra instalaciones nucleares iraníes. Foto: Departamento de Defensa

Finalmente, Witkoff advirtió que las represalias iraníes contra intereses estadounidenses en Medio Oriente podrían tener consecuencias regionales, aunque consideró que también están generando el efecto contrario al buscado por Teherán.

Según el funcionario, varios países comenzaron a mostrar interés en sumarse a los llamados Acuerdos de Abraham, el marco diplomático impulsado por Washington para normalizar relaciones entre Israel y varios Estados árabes. “Están saliendo de la nada, convocándonos, en múltiples intentos de contactar a países que quieran formar parte de los Acuerdos de Paz de Abraham”, afirmó, al interpretar que el “esfuerzo iraní por aterrorizar la zona” está reforzando las alianzas opuestas a la República Islámica.