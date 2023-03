"Quería que me pegue en la cara", dijo 'Dibu' Martínez sobre la histórica atajada a Kolo Muani

Luego pasó a explicar los detalles de cómo la vivió. "Fue una jugada rápida y sucia. Ota la saca y la pelota después vuelve a la olla. Y cuando le queda a este chico (Kolo Muani), le queda en en diagonal y digo: 'Le achico despacio'", arrancó.

"No me apresuré porque sino me la picaba por arriba. Le tuve que dejar un ángulo para que su última visión sea el primer palo. Después yo me jugué con mi mano y mi pie, rezando por favor pegame", detalló Martínez.

"Yo quería que me pegue en la cara la pelota. No me importaba donde, quería que me pegue. Si vos ves, no me giro, cierro los ojos, me pongo todo duro y digo 'pegame', lo único que te pido", aseguró el 'Dibu'.

"Cada vez que veo la atajada me emociona. A veces entra, a veces no entra. Pero que te salgan las cosas es hermoso", cerró el arquero campeón del mundo.